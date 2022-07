Il ne manque que 2 M€ à l’OM pour boucler son prochain transfert !

Sur la piste d’un nouveau renfort offensif, l’OM a jeté son dévolu sur Justin Kluivert. Et le dossier pourrait se finaliser très rapidement, les négociations sont presque pliées entre l’AS Rome et l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria est à quelques pas de sa prochaine signature. Le président de l’OM avance dans le bon sens sur un dossier qui pourrait connaitre son épilogue d’ici la fin de la semaine. Il concerne le milieu offensif de l’AS Rome, Justin Kluivert. Après un prêt convaincant à l’OGC Nice, la pépite néerlandaise est dans le viseur des Marseillais. Si les Aiglons n’ont pas levé l’option d’achat pour le conserver, Pablo Longoria veut saisir l’opportunité de le récupérer. Et pour cela, l’OM a dégainé une belle offre.

L’OM propose 10, Rome veut 12



Pour Justin Kluivert, l’OM a transmis une offre de 10 millions d’euros. Et l’AS Roma semble prêt à accepter. Pour cela, les Marseillais doivent réajuster leur proposition pour atteindre 12 millions d’euros, bonus compris. Un montant autour duquel les deux clubs pourraient s’entendre et ainsi transférer Justin Kluivert. Les discussions se poursuivent, notamment entre Pablo Longoria et Rafaea Pimenta, l’agent du joueur. A 23 ans Justin Kluivert pourrait donc rester en Ligue 1. S’il souhaitait initialement revenir à Rome pour tenter de convaincre José Mourinho, c’est vers la sortie qu’il se dirige.