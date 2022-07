Depay inscrit un but exceptionnel, Lewandowski est prévenu… (vidéo)

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone qui ne veut plus de lui, Memphis Depay vient de montrer à ses dirigeants, et à la nouvelle recrue offensive Robert Lewandowski, qu’il avait sa place au Barça.

Avec 7 attaquants dans son effectif, Xavi a l’embarras du choix. Mais l’entraîneur du FC Barcelone ne les gardera pas tous, notamment après l’arrivée retentissante de Robert Lewandowski, la gâchette du Bayern Munich. Parmi les premiers concernés par un départ, on retrouve Memphis Depay. Comme révélé en exclu par Média Foot Marseille, l’OM est intéressé par l’attaquant néerlandais. Visiblement, Pablo Longoria a orienté son viseur ailleurs avec la signature de Luis Suarez (Grenade). Pour autant, Memphis Depay ne s’avoue pas vaincu. Bien au contraire !

Lors du match de préparation contre l’Inter Miami de David Beckham, le FC Barcelone a fait le job. Après un triste match nul 1-1 contre Olot (4e division espagnole), les Catalans ont fait le show en marquant 6 buts sans en prendre un seul face à l’Inter Miami. Ousmane Dembele a marqué, tout comme Raphina, l’autre recrue phare de l’été en provenance de Leeds. Mais c’est surtout le but de Memphis Depay qui a illuminé la rencontre.

Memphis left his defender in the dust 🌪️

(via @FCBarcelona)pic.twitter.com/eRbcnYYvJx

— B/R Football (@brfootball) July 20, 2022