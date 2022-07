Au PSG, les Mbappé font la pluie et le beau temps…

Après avoir prolongé au PSG, Kylian Mbappé a pris une dimension hors du commun au sein du club parisien. Et d’après nos sources, ses parents aussi seraient devenus des personnes influentes dans la stratégie du club.

Pour convaincre Kylian Mbappé de rester et prolonger au PSG, les dirigeants qataris se sont montrés d’une grande persuasion. Mais ils ont surtout ouvert la porte à une nouvelle ère, souhaitée par le champion du monde français. Pour lui donner envie de poursuivre, Kylian Mbappé a souhaité un changement en profondeur de la structure et de l’organisation. Doha a dit oui. A toutes les conditions posées. Et depuis deux mois, le PSG ne fonctionne plus du tout de la même manière…

Luis Campos, nouveau pilier

Celui qui incarne totalement ce changement à Paris, c’est Luis Campos. Le Portugais a aidé le PSG à convaincre Kylian Mbappé de repousser le Real Madrid pour prolonger. Homme de confiance de la famille Mbappé, il s’est ensuite vu propose un poste inédit au sein du club. Officiellement, il est conseiller du président. Dans les faits, il est au centre de toutes les décisions et pilotent l’intégralité des projets. De la formation des plus jeunes à l’organisation du scouting, comme au recrutement et aux choix forts de Christophe Galtier : Luis Campos a un œil sur tout. Et par ricochet, la famille Mbappé aussi…

Un droit de regard permanent

Selon nos infos, les parents de Kylian Mbappé seraient aujourd’hui incontournables au PSG. Depuis la prolongation de leur fils, le projet parisien fait partie de leur préoccupation. Totalement impliqué dans la réussite du PSG, et donc de leur fils, ils seraient aux côtés de Luis Campos, rare personnage qui détient leur entière confiance désormais. Au courant de tous les dossiers, ils seraient également consultés avant les grandes prises de décision, notamment sur le mercato. Rien d’officiel, bien évidemment. Mais ce droit de regard illustre clairement le changement de gouvernance qui s’est opéré à Paris. Si Doha conserve sa toute-puissance sur le PSG et ses investissements, plus aucune décision n’est prise sans l’aval du nouvel organigramme établi, avec Luis Campos au centre de celui-ci.