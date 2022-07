Voilà ce que le Real Madrid prépare pour cet été… (INFO Média Foot)

Après s’être planté le nez sur le dossier Mbappé, le Real Madrid s’est consolé avec Tchouaméni et Rudiger. Pour la suite, le club merengue veut vendre à tout prix avant de pouvoir envisager une recrue. Voici les noms.

Le Real Madrid n’a pas la folie des grandeurs. Le club souhaite un mercato ciblé et intelligent. Et si les Merengue avaient tout misé sur la venue de Kylian Mbappé comme moteur de son été, Florentino Pérez a obtenu un joli lot de consolation avec un autre français, Aurélien Tchouaméni. Pour plus de 80 millions d’euros, le Real Madrid s’est offert le nouveau diamant du football français. Et pour renforcer sa défense, un coup intelligent, avec l’expérimenté Antonio Rudiger, qui arrive libre de tout contrat. Pour la suite, il va falloir attendre… En effet, le Real Madrid priorise d’abord les départs aux arrivées.

En attaque, du ménage à faire !

Selon nos infos, le Real Madrid a dressé une liste de noms bien précise. Des joueurs que les dirigeants veulent voir partir en priorité. On y retrouve quatre joueurs bien identifiés : Marco Asensio, Mariano Diaz, Dani Ceballos et Borja Mayoral. Pour ces Madrilènes, la fête est finie. Des porters de sortie doivent être trouvées car le club n’a plus la volonté de les conserver. Le départ le plus probable, rapidement, est celui de Marco Asensio. Courtisé en Angleterre, l’Espagnol a vu un club dégainer une offre de transfert. Il s’agit de Newcastle, sur tous les fronts depuis l’arrivée des nouveaux actionnaires. Pour racheter la dernière année de contrat d’Asensio, les Magpies auraient proposé 28 millions d’euros ! De son côté, le Real Madrid aimerait 35 millions d’euros. Les discussions se poursuivent. Et il faudra ensuite convaincre Asensio de partir. A priori, sa volonté première était de rester à Madrid pour partir libre dans un an.

🚨Marco Asensio veut rester. Le joueur veut terminer son contrat avec le Real pour prouver au club, et pourquoi pas prolonger. Le club ne veut pas le laisser partir gratuitement. • Ou l’espagnol part cet été, ou il prolonge. (@diarioas🥈) — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) July 11, 2022

Des gros salaires

Ancien buteur de l’OL, Mariano Diaz est revenu au Real Madrid. Pour ? Pour ne pas jouer… Quelques bouts de matchs en deux saisons et une situation qui ne s’arrangera pas. Placé sur la liste des transferts, il s’accroche pour rester. Notamment parce que son confortable salaire l’y invite… Et pas facile, pour les clubs intéressés, de pouvoir lui proposer un contrat pour le séduire. La marche est haute. Pourtant, côté transfert, le Real Madrid peut accepter 5 millions d’euros pour Mariano Diaz. Toujours en attaque, Borja Mayoral est également poussé dehors. Mais lui n’a pas beaucoup de piste. Chaque prêt est une aventure décevante, difficile d’être optimiste pour lui au Real Madrid.

Et si Hazard partait ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Dani Ceballos est une proie intéressante. Avec un milieu de terrain encore plus bouché après l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni, il est certain que l’Espagnol ne jouera pas la saison prochaine. A 25 ans, il a une belle cote et le Real Madrid espère entre 10 et 15 millions d’euros pour son transfert. Une belle affaire. Mais il y a un dernier dossier à ne pas mettre de côté… Eden Hazard ! Pour l’ancien prodige belge, les Madrilènes sont à l’écoute. Si une belle opportunité se présente, elle sera clairement étudiée ! Encore faut-il qu’un club dégaine une offre XXL pour tenter le pari…

La priorité : Gnabry !

Si le Real Madrid parvient à organiser ce petit ménage, notamment en attaque, il y aura une belle marge de manœuvre pour un renfort. Et à ce titre, la priorité n°1 s’appelle Serge Gnabry. Le profil est très apprécié par le staff et les dirigeants du club. Des contacts ont déjà été établis avec son entourage pour faire connaître l’intérêt du Real Madrid. Rien de plus, pour le moment. D’abord les ventes, ensuite une arrivée. Le souci, c’est que l’inactivité du Real permet au Bayern Munich d’avancer sur la possible prolongation de Gnabry…