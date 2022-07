Vers un coup de théâtre impensable pour le transfert de Cristiano Ronaldo !

Sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait prendre absolument tout le monde à contrepied. Non, il ne va pas signer en MLS. Mais dans un club… espagnol !

La bombe du jour est clairement entre les mains du média espagnol AS. Nos confrères évoquent en effet une piste très chaude du mercato pour un certain… Cristiano Ronaldo ! Ce n’est un secret pour personne, CR7 est désireux de quitter Manchester United. L’histoire d’amour s’effrite et notamment avec l’absence de Ligue des Champions au programme de la saison 2022-2023. Évoqué du côté du PSG et de Chelsea, Cristiano Ronaldo est surtout l’objet d’un gros pressing de la part de David Beckham, patron de la franchise de MLS, l’Inter Miami. Média Foot a révélé que l’ancien parisien jetait toutes ses forces pour convaincre CR7 de venir dès maintenant et non dans un ou deux ans.

Cristiano Ronaldo vers… l’Atletico !

🚨 Cristiano Ronaldo a convaincu Diego Simeone de le faire venir à l’Atlético, assure AS. pic.twitter.com/H4UxCo2OE1 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 17, 2022



Mais coup de théâtre d’après AS puisque Cristiano Ronaldo serait en discussion avec l’Atletico de Madrid. Le club rival du Real aurait entrepris des contacts avec son agent, Jorge Mendes. Les Colchoneros s’attendent parfaitement avec lui puisqu’il gère les intérêts de Joao Felix. Pour AS, le dossier sent bon. Diego Simeone aurait même échangé avec CR7, qui l’aurait convaincu du bienfondé de son arrivée à Madrid. Si le dossier n’est pas bouclé, il semblerait qu’il prenne clairement forme en coulisse. Un coup de théâtre impensable pour cette légende du Real Madrid, parti pour un autre challenge européen, qui reviendrait porter les couleurs de l’ennemi.