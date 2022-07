Transfert, contrat… Tous les détails du deal Mukiele / PSG !

Le PSG finalise l’arrivée de sa prochaine recrue : Nordi Mukiele. Une nouvelle victoire de Luis Campos sur le marché des transferts, le Français étant l’une de ses priorités du mercato.

Et de 3 pour le PSG !

Après Vitinha et Hugo Ekitike, c’est au tour de Nordi Mukiele de prendre la direction de Paris. Comme Média Foot l’avait révélé le 8 juin dernier, avant tous les autres médias spécialisés dans le mercato, Luis Campos voulait le défenseur français dans l’effectif de Christophe Galtier. Et c’est désormais chose faite ! Comme nous l’avons écrit ce jeudi matin sur notre compte Twitter, le PSG va dépenser 15 millions d’euros dans ce transfert. Mais il ne s’agit pas d’un transfert sec. Comme pour Hugo Ekitike, le PSG utilise une astuce pour décaler sa dépense avec un prêt assorti d’une option d’achat.

Mukiele va prolonger ?

Le PSG a utilisé cette astuce pour pouvoir mettre à distance le fairplay financier, qui rode toujours. Paris n’a pas à s’inquiéter mais souhaite garder toutes ses chances de pouvoir faire une grosse opération cet été. Pour cela, les Qataris décalent leurs dépenses à 2023. Hugo Ekitike et Nordi Mukiele seront des transferts pour l’été prochain. Et pour que ce soit possible pour le défenseur de Leipzig, il va y avoir une prolongation de contrat. En effet, Nordi Mukiele dispose d’un bail courant jusqu’en juin 2023. Pour que Paris puisse utiliser l’option du prêt avec option d’achat, il faut que son bail s’allonge. Ainsi, Leipzig va le prolonger jusqu’en juin 2024 et Paris signera un chèque de 15 millions d’euros dans un an pour le transférer définitivement.

🗣💬 Invité à réagir à la rumeur Nordi Mukiele au PSG, Christophe Galtier ne s’est pas dérobé en conf de presse : « On peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre. » pic.twitter.com/VTO5Q3Ojk8 — RMC Sport (@RMCsport) July 20, 2022

Contrat de 5 ans

Au PSG, Nordi Mukiele va signer un contrat de 5 ans. Il aura pour mission d’être le joker n°1 de Christophe Galtier en défense. Latéral droit, capable d’évoluer sur tout un couloir, le Français a aussi la possibilité d’évoluer à gauche comme dans l’axe de la défense. Un couteau-suisse qui permet au PSG d’avoir des solutions à tous les étages de la défense. Mais en priorité, Mukiele sera la doublure d’Achraf Hakimi à droite. Une solide doublure pour concurrencer le Marocain, qui peut encore faire bien plus sous le maillot parisien. Et Christophe Galtier s’en réjouit d’avance : « Le club est à la recherche d’un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd’hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n’est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu’il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre ».

Prochaine cible : Skriniar

Maintenant que le dossier Mukiele est bouclé, Luis Campos est déjà sur le pont pour sa prochaine recrue : Milan Skriniar. Le défenseur slovaque est pour le moment retenu par l’Inter Milan, qui souhaite recruter son successeur avant de le laisser filer. Comme nous l’avons publié, l’Inter est sur Dan–Axel Zagadou. Ce dossier peut tout débloquer pour l’arrivée de Skriniar à Paris.