PSG : Un journaliste balance sur Neymar, le Brésilien bientôt mis à la porte ?

Dans l’œil du cyclone du côté du PSG, Neymar ne semble pas être en odeur de sainteté dans le nouveau projet du club. Et l’anecdote livrée par un journaliste de L’Equipe en dit long sur sa situaton à Paris…

Neymar à Paris, ça sent le roussi !

Au club depuis 2017, le Brésilien a enchaîné les blessures, les contreperformances et les petits éclats de génie. Loin du compte, « Ney » n’aura peut-être pas l’occasion de prendre sa revanche dans l’exercice 2022-2023. En effet, comme Média Foot l’indique depuis plusieurs heures, confirmé par Foot Mercato également : Le PSG ne s’opposera pas au départ de Neymar cet été. Paris est à l’écoute des offres pour son Brésilien. Et selon nos infos, il y a un club qui fait plus qu’y penser : le Barça !

Neymar, tout le temps en retard…

Le Barça prépare une opération pour cet été avec pour objectif de faire revenir Neymar au club. Mais entre le transfert et le salaire du joueur, difficile d’imaginer une affaire simple à régler. Un prêt pourrait faire les affaires de tout le monde, par exemple. Mais en attendant, Neymar est au cœur des débats. Un journaliste vient même de livrer une anecdote peu flatteuse sur le comportement du Brésilien. Sur les antennes de L’Equipe TV, Dominique Severac balance : « Pochettino, il n’y a pas longtemps, il dit à Leonardo, moi j’en peux plus. Neymar, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche… En retard systématiquement, de 10 minutes à une heure, aux entraînements. Fais quelque chose, sanctionne-le. Leonardo a dit non, moi je fais rien. C’est pas mon problème, demande au président ». Ingérable, Neymar ?

🎙️Nasser al-Khelaïfi : « À Paris, les paillettes c’est fini » Dominique Sévérac nous livre une anecdote sur les problèmes de Neymar avec le PSG !#EDS pic.twitter.com/c6SL7X5i2C — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 21, 2022

Nasser sème le doute

Pour ne pas réchauffer l’atmosphère, Nasser Al-Khelaïfi a répondu très étrangement sur le dossier Neymar. La question était pourtant simple : « Si Neymar fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d’autres partiront, mais ce sont des négociations privées ». Chaque fois qu’il est interrogé sur Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar, Nasser Al-Khelaïfi sort l’artillerie à éloges pour rappeler qu’ils sont les plus beaux, les plus forts et les meilleurs du monde. Ce changement de discours en dit long sur la situation de Neymar à Paris…

🎙 @DanielRiolo : « Le grand mensonge d’Al-Khelaïfi, c’est donc le 21 juin. Pour la première fois, il a pris un râteau. Et il est bien décidé à ne pas assumer. Et comme il ne veut pas assumer, il va raconter une autre histoire. Nous, on va raconter l’histoire. » @BigMat_France pic.twitter.com/rQ5uPUODPW — After Foot RMC (@AfterRMC) June 21, 2022

Riolo balance aussi !

La troisième lame est venue de RMC, où officie Daniel Riolo. Au cœur d’un sujet sur Zinedine Zidane, le journaliste a expliqué que plusieurs joueurs du PSG étaient convaincus de l’arrivée de Zizou. Dont Neymar… « Jusqu’à avant-hier, Neymar était persuadé que ce serait Zidane l’entraîneur. Ça va lui faire drôle parce que lorsqu’on lui parlait de Galtier, il rigolait ». Le voilà rhabillé pour l’hiver, le Brésilien ! Entre l’anecdote de Dominique Severac, la réponse de Nasser Al-Khelaïfi et les révélations de Daniel Riolo, pas sûr que Neymar s’éternise vraiment à Paris cet été…