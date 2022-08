OM : La dernière saison de McCourt avant la vente du club ?

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt est à la recherche de nouveaux investisseurs. Et tout porte à croire que le club va être vendu à moyen terme. D’ici un an, l’occasion sera trop belle pour qu’il ne cède pas ses parts à un nouveau repreneur…

Dans le sprint final de la saison 2021-2022, l’OM n’a qu’un objectif : la Ligue des Champions. Après sa belle victoire à Lorient (0-3), les hommes de Jorge Sampaoli ont encore deux finales à disputer. Le 14 mai, dans une rencontre qui sent déjà la poudre, face à Rennes, concurrent direct à l’Europe. Et le 21 mai, à l’Orange Vélodrome, contre Strasbourg, invité surprise du haut de tableau cette saison. Deux matchs pour conserver la deuxième place synonyme de retour en Ligue des Champions, l’objectif n°1 des dirigeants marseillais.

Mais en toile de fond, il y a un autre sujet dans l’esprit de Frank McCourt : la vente du club.

🚨 La semaine sera agitée #VenteOM — Lulu (@lecn_MARSEILLE) May 8, 2022

L’OM n’est pas vendu. Mais…

S’il affirme depuis un an ne pas vouloir vendre l’OM, Frank McCourt n’en reste pas moins un businessman.

Et après avoir englouti près de 500 millions d’euros dans cette aventure phocéenne, il sait qu’il faut arrêter de gonfler la note. Pour cela, il doit passer la main à un nouvel investisseur. Et le terrain se prépare déjà à cela… C’est en ce sens que des journalistes comme Thibaud Vézirian clame haut et fort que le club est vendu, ou que la mairie laisse entendre que c’est le cas. Officiellement, c’est faux, l’OM n’est pas vendu.

Mais il va l’être à moyen terme. Les équipes de Frank McCourt s’y préparent depuis plusieurs mois, un nouveau repreneur va débarquer. Mais quand ? Dans moins d’un an.

Paris 2024, une aubaine

Il est fort probable que l’exercice 2022-2023 soit le dernier de Frank McCourt aux commandes de l’OM. Avec un OM en Ligue des Champions, et un actif joueur solide, le club aura de beaux arguments pour séduire les investisseurs.

De plus, la France entrera dans une phase très croustillante en matière de sport puisque les Jeux Olympiques se profilent. Le coup de projecteur mondial qui se prépare va séduire plus d’un fond d’investissement. La France va être au centre du monde pendant un été et l’OM fait partie des fleurons incontournables de sa réussite internationale.

L’image est toujours importante lorsqu’on investit de l’argent dans le sport, le calendrier semble donc être un atout pour une vente en 2023. Frank McCourt aura alors passé sept années aux commandes de l’OM, comme il a été propriétaire des Dodgers, la franchise de baseball, durant sept ans (2004-2011).

Avec tout de même plus de réussite à Marseille puisqu’il aura emmené le club en finale de l’Europa League. Mais les supporters retiendront surtout les investissements parfois aléatoires d’un club qui a certes beaucoup dépensé, mais pas toujours à bon escient.