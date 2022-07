Pourquoi le PSG a mis un coup d’accélérateur XXL sur Ekitike, transféré en quelques heures

Le PSG tient sa nouvelle recrue en la personne de Hugo Ekitike, l’attaquant du Stade de Reims. Une opération éclair menée par Luis Campos, déclenchée en quelques heures.

Positionné sur trois dossiers, le PSG a fait son choix. C’est Hugo Ekitike qui garnira l’attaque parisienne la saison prochaine. Considérée comme l’une des grandes pépites de la Ligue 1 et du football français, l’attaquant du Stade de Reims arrive à Paris. Aperçu à la Factory (le siège du PSG) vendredi soir, Hugo Ekitike va être acheté par le PSG contre un chèque de 35 millions d’euros, avec des bonus. Une superbe opération signée Luis Campos, qui le voulait vraiment. Et si Paris a accéléré aussi vite et aussi fort, c’est pour deux raisons.

🚨🚨🎥 | [Exclu @CanalSupporters ] 🚨🚨 Hugo Ekitike 🇫🇷 est ARRIVÉ à la Factory pour signer son contrat de 5 ans avec le #PSG ‼️ pic.twitter.com/Rr4hW0If39 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 15, 2022

Lewandowski à Barcelone

Positionné sur Hugo Ekitike, le PSG patientait avant l’offensive finale. Tout était calé avec le joueur, il ne manquait qu’un accord avec Reims sur le montant du transfert. Comme Média Foot l’a publié, Ekitike va parapher un contrat de 5 ans et touchera un salaire approchant les 2 millions d’euros par saison. Mais ce qui a déclenché cette opération pliée en quelques heures, c’est d’abord le dossier Lewandowski. Priorité du PSG, l’attaquant du Bayern Munich avait un club en tête : le FC Barcelone. Intéressé par Paris, le Polonais voulait d’abord le Barça. Et après de longues semaines d’absence, le deal a pu se faire. Voyant Lewandowski filer vers la Catalogne, Paris a déclenché, de son côté, l’opération Ekitike.

🚨 BREAKING ! Le Bayern a accepté la dernière offre formulée par le Barça pour Robert Lewandowski ✅ (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/YKrKlzjQZA — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 15, 2022

Ekitike ira au Japon

L’autre motif de ce transfert express, c’est la volonté du PSG d’avoir sa nouvelle recrue offensive pour sa tournée au Japon. Une opération commerciale importante pour le club comme pour le nouvel entraîneur, Christophe Galtier, qui souhaite avoir son groupe « finalisé » le plus tôt possible. Son arrivée tardive a retardé sa préparation, il ne veut plus perdre une minute. Après Vitinha, Galtier pourra donc compter sur Ekitike. Et il n’est impossible qu’une troisième recrue arrive d’ici ce week-end…

Renato Sanches arrive !

Média Foot a été le premier média a évoqué deux pistes travaillées par Luis Campos : Vitinha et Renato Sanches. Deux joueurs portugais qui sont devenues des priorités de recrutement au moment de son arrivée à Paris. Et après Vitinha, c’est au tour de Renato Sanches de devenir très prochainement un Parisien. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour que le milieu de terrain du LOSC soit transféré. Ce n’est plus qu’une question de jours ou même d’heures. Le PSG va dépenser 12 millions d’euros pour ce transfert. Un petit prix qui s’explique par le contrat de Renato Sanches à Lille : juin 2023. Vitinha, Ekitike et Renato Sanches, trois joueurs choisis et recrutes par Luis Campos. Pour la suite, la priorité sera en défense : Milan Skriniar. Lui aussi est tout proche du PSG avec un transfert à 60 millions d’euros.