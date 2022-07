Pour l’après Modric, le Real Madrid pense à Majer (Rennes) (INFO Média Foot)

Toujours soucieux de préparer l’avenir, le Real Madrid songe à la succession de Luka Modric (36 ans). Et le profil du Rennais Lovro Majer plaît beaucoup aux dirigeants madrilènes…

La réussite du Real Madrid, c’est la mise en place d’une stratégie qui fait ses preuves. Un collectif solide, construit avec le temps. Lorsque Zinedine Zidane a conquis trois Ligues des Champions consécutives, c’est avec une équipe très peu renouvelée et un groupe identique à 90%. Mais l’autre force du Real, c’est aussi de dénicher des talents à prix d’or pour préparer l’avenir. Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga ou encore Eder Militao sont tous là pour prendre la succession de Karim Benzema, Isco, Toni Kroos et Sergio Ramos (qui est déjà parti). A ce titre, le Real Madrid a recruté le Français Aurélien Tchouaméni cet été pour penser à l’après Casemiro. Et le prochain chantier s’appelle Luka Modric. A 36 ans, le Croate va bientôt raccrocher.

Et Madrid a déjà une idée en tête pour le remplacer.

Majer sur les tablettes du Real Madrid

Au départ, le Real Madrid pensait pouvoir installer Mateo Kovacic à la place de Luka Modric. Le plan était de faire jouer les deux hommes ensemble pendant plusieurs saisons pour assurer la transition. Mais Kovacic n’a pas été à la hauteur des attentes et, lassé d’être remplaçant, il est parti chercher du temps de jeu ailleurs (Chelsea). Le Real Madrid cherche donc un nouveau diamant pour le milieu de terrain. Et selon nos infos, le profil de Lovro Majer est désormais coché sur les tablettes madrilènes. A l’instar du PSG, qui le surveille également par l’intermédiaire d’un Luis Campos conquis par ses qualités, le Rennais est une cible du Real Madrid.

1-3. Lovro Majer est de retour de vacances.😏 pic.twitter.com/6XcqcYRotk — Actu SRFC (@ActuSRFC_) July 23, 2022

Compatriote de Luka Modric avec la Croatie, Majer pourrait être clairement tenté par cette passation de témoin. A 24 ans, il monte en régime et gagne en maturité. La prochaine Coupe du Monde au Qatar sera l’occasion de franchir encore un cap. Et l’opportunité de prouver sa valeur aux yeux du monde, comme du Real Madrid…