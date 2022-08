L’Equateur disqualifié pour triche en vue du mondial 2022 au Qatar ?

La prochaine coupe du monde 2022 au Qatar montre déjà plusieurs controverses avant même son commencement. Après l’Égypte ayant demandé la qualification à la place du Sénégal pour l’utilisation de lasers dans l’enceinte du stade, ou encore l’Algérie demandant celle du Cameroun, voici une tout autre histoire. Le Chili a récemment porté plainte contre l’Équateur et saisit la FIFA pour obtenir un ticket pour la prochaine coupe du monde. La FIFA n’a pas encore étudié cette plainte, mais, pour quelle raison toute cette affaire a-t-elle eu lieu ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Match de qualification en vue du Mondial 2022 au Qatar

Pour les qualifications des pays sud-américains pour la prochaine coupe du monde, les 5 places qualificatives se sont jouées entre les 10 pays. En s’affrontant en match aller-retour, les quatre premiers ont eu un ticket direct, tandis que le 5ᵉ tentera de décrocher sa place en barrages.

🔴 La Fédération chilienne a déposé un recours contre l’Équateur auprès de la FIFA ! La sélection assure avoir des preuves que le joueur équatorien Bryan Castillo utiliserait un faux certificat de naissance, mentirait sur son âge et aussi sur sa nationalité ! pic.twitter.com/CskOHEL3Eq — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 6, 2022

Un match aller sans controverse

Le match aller entre l’Équateur s’est déroulé sans problèmes. Se quittant sur un match nul, 0 – 0, le Chili pouvait avoir beaucoup de regrets après avoir fini la partie à 11 contre 10. Un certain joueur, Byron Castillo, fut son entrée à la 57ᵉ minute et joua jusqu’à la fin du match. À la fin du match, et par la suite, aucune controverse ne fut créée.

Match retour perdu par le Chili

Le match retour, se jouant au Chili, les hommes de Martin Lasarte Arrospide voulaient prendre leur revanche après avoir laissé la victoire à l’aller leur échapper. Cette fois-ci, le joueur Byron Castillo était titulaire et joua l’entièreté de la rencontre. Le match tourna vite au vinaigre pour les Chiliens, en encaissant un but, et en perdant leur meilleur joueur, Arturo Vidal, ayant reçu carton rouge. Le match se termina sur le score de 2-0. C’est à la suite de ce match qu’une grosse polémique sera créée.

Le Chili porte plainte et saisit la FIFA pour disputer le mondial au Qatar

Au mois d’avril, le Chili décide de porter plainte contre l’Équateur pour triche. Le match retour ayant eu lieu en novembre 2021, cela peut paraître étonnant. La raison de cette plainte : Byron Castillo.

Byron Castillo

Défenseur de 23 ans évoluant au SC Barcelona, serait normalement un joueur de nationalité équatorienne. Après avoir participé à plusieurs tournois internationaux avec l’équipe équatorienne, dès son plus jeune âge, il a rejoint les A. Seul hic, il y aurait eu quelques incohérences sur son état civil, plus tard réglées par le juge Ronald Guerrero Cruz.

Falsification d’identité

Cependant, ce n’est pas le même son de cloche du côté du Chili. Il aurait falsifié sa nationalité, son acte de naissance, mais également son âge. En réalité, il serait né :

Né en Colombie à Tumaco

Pas en Équateur, à Playas

Né le 25 juillet 1995

Pas le 10 novembre 1998

Si ces informations se révélaient être vraies, selon quelques calculs de points, le Chili devrait repasser quatrième, et donc décrocher une place pour le mondial au Qatar.

Désormais, vous savez tout sur les problèmes de qualifications entre ces deux pays sud-américains. Il ne reste plus qu’à attendre la décision de la FIFA sur ce sujet. Affaire à suivre !