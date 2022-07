Nice prend des renseignements sur une pépite du PSG (INFO Média Foot) !

Outre le dossier Marcus Thuram, qui avance bien, Nice vient de prendre des renseignements sur Arnaud Kalimuendo, l’attaquant du PSG.

L’OGC Nice n’est pas sur un seul mais bien deux attaquants. Lucien Favre n’exclut pas du tout de voir partir Kasper Dolberg, courtisé en Angleterre. Mais également Andy Delort, qui ne sera pas retenu en cas de bonne offre. La priorité du technicien suisse, c’est Marcus Thuram. L’attaquant du Borussia M’Gladbach a donné son accord aux dirigeants niçois pour venir sur la Cote d’Azur. Il ne reste plus qu’aux deux clubs de trouver un terrain d’entente pour le transfert. En parallèle, Nice vient de se positionner sur le dossier Kalimuendo ! Selon nos infos, les Aiglons ont pris des renseignements du l’attaquant parisien. Placé sur la liste des transferts par Luis Campos, Arnaud Kalimuendo est suivi par Newcastle et Leeds. Mais le Parisien n’est pas certain de partir… En effet, Christophe Galtier a été impressionné par ses prestations lors de la préparation estivale. Il aimerait attendre avant de prendre une décision. De son côté, Luis Campos aimerait le vendre plus de 20 millions d’euros…