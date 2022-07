Nice : Accord trouvé pour Marcus Thuram ! (INFO Média Foot)

L’OGC Nice cherche à frapper fort sur le marché des transferts en recrutant l’attaquant français du Borussia M’Gladbach, Marcus Thuram. Selon nos infos, le dossier vient d’avancer dans le bon sens.

Lucien Favre veut un renfort de poids en attaque. Et sa priorité porte un nom : Marcus Thuram. Le buteur du Borussia M’Gladbach est dans le viseur des Aiglons depuis plusieurs semaines et ces dernières heures, le dossier vient de connaître une belle avancée. Selon nos infos, Nice et Marcus Thuram ont trouvé un accord. Le joueur est ok pour venir sur la Cote d’Azur. Les deux parties ont pu échanger et le Français a indiqué aux dirigeants niçois qu’il souhaitait venir.

Nice et le Borussia doivent trouver un accord

Le transfert n’est pas bouclé pour autant. L’OGC Nice et le Borussia M’Gladbach doivent à présent trouver un accord sur le montant de l’opération. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Marcus Thuram est une proie « facile » du marché des transferts. Pour le « sortir » du Borussia, Nice va devoir dépenser une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros.

Pas vraiment un obstacle pour le club financé par Ineos.

Dans le secteur offensif, il faut s’attendre à du mouvement d’ici la fin du mercato. En effet, des garçons comme Kasper Dolberg pourrait quitter le club. Comme nous l’avons écrit, Leicester suit de près l’international danois. Et il n’est pas impossible qu’en cas d’offre, Andy Delort ne soit retenu.