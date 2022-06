Mercato OM : LA NOUVELLE SHORT-LIST AVEC 5 NOMS DE LOM ! LA PROCHAINE SESSION S’ANNONCE TERRIBLE

Avec le départ de Boubacar kamara, le LOM a beaucoup souffert. Un milieu de terrain devra être remplacé. Pablo Longoria a élargi sa short-list pour être sûr de trouver le meilleur profil possible. Voici les noms.

La priorité du recrutement à l’Olympique de Marseille est un milieu de terrain. Jorge Sampaoli a perdu Boubacar kamara, l’enfant du club, au profit d’Aston Villa. Kamara, un départ très lourd pour le staff marseillais, était vraiment précieux dans l’entrejeu. Pablo Longoria doit trouver un client pour oublier le chouchou du Vélodrome, Kamara. Il éprouve cependant une certaine sympathie après avoir signé en Premier League sans que l’OM ne touche un centime. Une autre histoire

Jordan Veretout est le dossier le plus avancé .

LOM a déjà fait des progrès significatifs dans le transfert de Jordan Veretout. Les pourparlers avec l’AS Roma ont abouti à une percée. Pablo Longoria est au courant des conditions de l’opération. Elle s’élève entre 10 et 15 millions d’euros. LOM pourrait même bénéficier d’un rabais, qui serait supérieur à 15 car la Roma est pressée de vendre son Français pour pouvoir recruter plus tard. Jordan Veretout, 29 ans, est un joueur expérimenté. Appelé en équipe de France à l’été 2021, il s’est éclaté avant de tomber sur José Mourinho qui ne l’inclut pas dans ses plans.

C’est actuellement la piste la plus chaude, et elle pourrait être celle qui réussit.

Etienne Capeoue, le coup intelligent

EtienneCapoue, 33 ans, sort d’une saison très, très réussie avec Villarreal. Unai Emery fait confiance au Français qui a été actif en Liga et sur la scène européenne. Le Français d’un an pourrait faire son retour en première division, alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Il pourrait également offrir un dernier défi. Un retour en France ? L’ancien joueur de Toulouse, qui a quitté le nid pour rejoindre l’Angleterre et Tottenham en 2014, est ouvert à cette possibilité. Son expérience serait un atout pour l’OM, qui a besoin de maturité au milieu.

Pablo Longoria est satisfait de la transaction, qui coûte moins de 5 millions d’euros. Si le joueur est séduit ou enthousiasmé par le projet phocéen, c’est une formalité.

Axel Witsel : Le retour de la piste

Ce n’est pas la première fois que l’OM suit Axel Witsel. L’équipe de recrutement des Phocéens s’était déjà penchée sur le dossier et avait tenté de l’approcher par le passé. Il s’agit à nouveau du même cas de figure. L’international belge a même été interrogé sur le sujet en conférence de presse lors de la dernière rencontre des Diables Rouges : « Est-ce que l’OM s’est renseigné ? » Je ne sais pas. On verra bien ce qui se passe. L’Euro 2024 en Allemagne, un pays que je connais bien, est mon objectif ultime. Axel Witsel, qui a disputé 29 matchs de Bundesliga l’an dernier, continue de jouer un rôle important sous la bannière du Borussia Dortmund. Cependant, Edin Terzic pourrait constituer un changement de rythme. C’est lui qui prendra la décision finale, avec ou sans Witsel.

La LOM gardera un œil sur le dossier.

Benjamin Andre est le soldat du LOSC

Benjamin André joue un rôle essentiel dans le système de l’équipe. Il a été le champion de France de Christophe Galtier, et il a régi la saison 2020-2021. L’enfant du Nord, âgé de 31 ans, semble avoir réussi. Benjamin André ne serait pas contre une nouvelle aventure un an avant la fin de son contrat. LOM le suit comme d’autres clubs français. Sa mentalité est de

La mentalité de guerrier de Jorge Sampaoli correspond parfaitement à la sienne. Il est évident que le mariage entre ces deux hommes est fort. Probablement autour de 5 millions d’euros.

D’autant que le LOSC doit vendre pour équilibrer ses comptes. Toutes les opportunités sont les bienvenues.

Evander, le jeune

Evandre n’a pas le profil d’un vieux roublard, contrairement aux autres pistes marseillaises. Il évolue actuellement au Danemark, au FC Midtjylland, à l’âge de 23 ans. C’est un pari sur l’avenir, qui pourrait s’avérer être une excellente affaire. Le Brésilien peut partir pour 10 millions d’euros (il vient de prolonger son contrat cet hiver, et son bail court jusqu’en juin 2025). C’est un milieu de terrain défensif habile mais qui peut aussi porter le danger vers l’avant.

Ses statistiques pour cette saison sont : 7 buts et 2 passes décisives !