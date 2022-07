McCourt prêt à investir sur une star pour l’OM d’ici le 31 août ?

Très actif lors de ce mercato estival, l’OM n’exclut pas de faire un gros coup cet été. Pablo Longoria finalise son recrutement et pourrait frapper fort avec un gros poisson d’ici le 31 août.

En cette fin du mois de juillet, l’OM est clairement le club le plus actif de Ligue 1 sur le marché des transferts. Pablo Longoria officialise une recrue par jour depuis une semaine ! Le président marseillais souhaite boucler le maximum de renfort et ainsi permettre à Igor Tudor de pouvoir disposer de son effectif le plus tôt possible. Car la saison qui s’annonce pour l’OM promet d’être dense. Le retour des Phocéens en Ligue des Champions est un gros morceau du mois de septembre qui arrive. Pour être armé, l’OM a besoin de renforts à tous les secteurs de jeu. Isaak Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss ou encore Luis Suarez sont autant d’atout qui devront peser.

Mais ce mercato estival est loin d’être terminé pour l’OM…

Une star au programme de l’été ?

Si l’OM va se concentrer pour vendre quelques joueurs, il n’est pas impossible que Pablo Longoria prépare une petite surprise pour la fin du mercato estival. En effet, plusieurs opportunités de marché pourraient inciter l’OM à miser sur un gros poisson. Et visiblement, en coulisses, Frank McCourt n’est pas opposé à l’idée de faire venir une « star ». Si son objectif de rééquilibrer les comptes était prioritaire, le travail des derniers mois, effectué par Pablo Longoria, prouve que son équipe mérite un renvoi d’ascenseur. De plus, l’homme d’affaire américain sait que l’arrivée d’une personnalité du foot peut rendre encore plus attractif ce club qu’il espère pouvoir vendre dans les temps à venir. Comme révélé par Média Foot Marseille, la Vente OM est toujours d’actualité…

De Marcelo à… Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo quand il va vouloir faire un une/deux avec Bakambu pic.twitter.com/3fCdaWEBts — Frank McCourt  (@FrankMcCourtoff) July 19, 2022



Si l’OM a les capacités financières pour signer une star, libre de tout contrat, le club ne fera pas n’importe quoi. Même si le hastag #CristianOM a pris une belle ampleur sur les réseaux sociaux, c’est tout simplement impossible de voir CR7 débarquer à Paris. Payer son salaire, même sur une demi-saison, serait compliqué… En revanche, c’est beaucoup plus envisageable pour des garçons comme Marcelo, son ancien coéquipier du Real Madrid. C’est également le cas pour Dries Mertens, dont les agents ont été aperçus à Marseille début juillet. Le Belge cherche un projet comme celui de l’OM, ambitieux et passionné. Dans un profil moins « star », un garçon comme Keita Baldé a été proposé à Pablo Longoria récemment. Si Igor Tudor estime qu’il peut apporter quelque chose…