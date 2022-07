Le FC Barcelone entrain de doubler Chelsea dans le dossier Jules Koundé

Le FC Barcelone et Seville ont trouvé un accord pour le transfert de Jules Koundé. Le défenseur français sera donc un nouveau joueur pour l’équipe catalane.

C’est définitivement un très bon mercato estival pour les fans du FC Barcelone. Jules Koundé a été l’une des principales cibles du club cet été. Son arrivée pourrait apporter de la sérénité à cette défense catalane, qui en a cruellement besoin ces dernières années.

Alors que Chelsea semblait en pole position pour recruter Jules Koundé en provenance de Séville, il semble que le joueur ne rejoindra pas le club londonien. Pour rappel, les Blues ont fait une offre de 65 millions d’euro et tenait un accord avec le Club andalou. Ils espéraient signer Koundé pour remplacer David Luiz.

Après ce coup dur, Chelsea va maintenant devoir chercher ailleurs pour renforcer leur défense en vue de la saison prochaine.

Koundé choisi plûtot le Barça

🚨 Pendant quelques minutes, le maillot de Jules Koundé était disponible sur le site du Barça. 💙❤️ 🎥 @Mancuer91 pic.twitter.com/1SbkfX7LOQ — Actu Foot (@ActuFoot_) July 25, 2022

Malgré l’insistance des anglais, le joueur a choisi finalement de porter les couleurs Blaugrana. Pour le convaincre, Xavi a personnellement appelé le joueur et a promis de lui donner une chance au sein de l’effectif catalan. Par ailleurs, il a toujours affirmé par le passé sa préférence pour le FC Barcelone.

Les détails de l’opération

La somme proposée par les Catalans est de 50 millions d’euros en espèces plus 10 millions d’euros de variables et bonus.Le Barça devrait donc payer en totalité 60 millions d’euros pour Koundé, ce qui en ferait de lui deuxième défenseur catalan le plus cher, derrière Samuel Umtiti.

Un contrat de 4 ans