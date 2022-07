L’agent de Neymar entre dans la danse pour… Kimpembe (PSG) !

Courtisé par Chelsea, Presnel Kimpembe n’est pas certain de poursuivre au PSG, qui convoite Milan Skriniar (Inter Milan). Et pour aider à un possible transfert, un certain Pini Zahavi vient d’entrer en scène.

Thomas Tuchel n’a pas oublié le PSG. L’actuel entraîneur de Chelsea surveille les dossiers parisiens de joueurs susceptibles de quitter le club… Et si Marquinhos, sa priorité, est intouchable (sa prolongation à Paris est même ouverte), c’est plus envisageable de sortir Presnel Kimpembe du club cet été. En effet, Luis Campos tente de recruter un nouveau défenseur central, en la personne de Milan Skriniar (Inter Milan) – et il va parvenir à ses fins. Ce qui fragilise l’avenir du champion du monde 2018 à Paris.

Pini Zahavi entre dans le dossier



Courtisé par Chelsea, Presnel Kimpembe est à l’écoute. Pour l’heure, aucune offre ne semble avoir été faite. Mais pour accompagner le dossier vers une éventuelle avancée concrète, un homme vient de se mettre en mouvement. Selon nos infos, l’agent de Neymar, le célèbre Pini Zahavi, aurait mis le nez dans le dossier Kimpembe ! On ne connaît pas encore précisément son rôle mais en règle générale, il occupe très bien le rôle d’intermédiaire – facilitateur. Pour Neymar, c’est précisément ce qu’il a réussi à faire. Et sans son intervention, Neymar n’aurait peut être jamais signé à Paris. Quand Pini Zahavi intervient, c’est rarement sans résultat. Un atout de poids dans la manche de Chelsea…