Khephren Thuram au PSG, c’est terminé !

Sur les tablettes du PSG, Khephren Thuram ne suivra pas Christophe Galtier à Paris. Malgré le souhait de son ancien coach, le milieu de terrain de l’OGC Nice ne bougera pas cet été.

En signant au PSG, Christophe Galtier est arrivé avec des idées. Et des envies. Celle de faire venir ses anciens joueurs notamment. Et Luis Campos est actuellement au travail pour répondre à la demande de son entraîneur. D’ici quelques jours, le PSG devrait finaliser l’arrivée de Renato Sanches, milieu de terrain que Galtier a eu sous ses ordres au LOSC. Et il y a un autre garçon que le « Marseillais de Paris » aurait bien aimé récupérer : Khephren Thuram.

Dossier enterré à Paris

Comme Média Foot l’a révélé le 4 juin, avant tous les autres médias, le PSG songe à Khephren Thuram pour son milieu de terrain. L’information a été confirmée depuis mais ce que nous pouvons écrire à l’heure actuelle, c’est que le dossier Thuram n’est plus d’actualité. Un temps étudié par Paris, il n’est plus actif désormais. Luis Campos a compris que Nice n’était pas à l’écoute et que ce serait trop complexe à mettre en place, alors il est passé à autre chose. S’il y a eu quelques petites discussions en coulisses avec le père de Khephren Thuram, ce n’est pas aller plus loin face à la fermeté niçoise. Khephren Thuram va rester à Nice et Christophe Galtier pourra compter sur l’arrivée d’un autre milieu de terrain que son ancien protégé.

Le #PSG et Khéphren #Thuram 🇨🇵 ont un accord verbal, de plus, son père Lilian Thuram verrait d’un bon œil la venue de son fils au PSG ! Khéphren Thuram au PSG, vous prenez ? 🇨🇵💎 pic.twitter.com/TR78TfEkYy — Actu PSG 🇵🇸 (@ActuParisSG_FR) July 18, 2022

Paris veut d’abord vendre

Après Vitinha et Renato Sanches, le PSG aimerait boucler un troisième renfort. Mais avant cela, Doha attend des ventes. Luis Campos n’a pour le moment pas fait de miracle du côté des départs. Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum ou encore Eric Dina-Ebimbe : il y a du monde dans l’entrejeu à refourguer ! La piste la plus chaude, c’est Wijnadlum, courtisé par l’AS Rome de José Mourinho. Un prêt devrait se faire, avec une prise en charge du salaire de 50% de la part de Paris. Chassé en Turquie, Idrissa Gueye n’est pas chaud. Mais l’international sénégalais a une bonne cote sur le marché. Après une ou deux ventes, Paris pourra envisager une arrivée. La balle est dans le camps de Luis Campos, et Antero Henrique, qui l’accompagne pour bien vendre cet été.