INFO : Rennes va tenter le coup pour Djiku !

Tout proche de signer à Hoffenheim, Alexander Djiku a vu son transfert capoter. Une opportunité que le Stade Rennais pourrait saisir…

Tout était prêt pour Alexander Djiku. Le transfert du défenseur de Strasbourg vers Hoffenheim était bouclé. Un transfert à 6 millions d’euros et un salaire de 90 000 euros par mois pour le joueur, soit trois fois plus que ce qu’il touche à Strasbourg actuellement. Mais pour une histoire de commission d’agent, le deal a capoté. On ne sait pas vraiment si les causes de cet échec sont avérées, mais le dossier ne se fera pas. Et l’opportunité fait saliver plusieurs clubs français et européens, Djiku était un joli coup à faire dans ce mercato. Selon nos infos, Rennes pourrait tenter sa chance. Après le départ de Nayef Aguerd vers West Ham, le cas du défenseur strasbourgeois serait à l’étude. Rien de concret pour le moment de la part de Florian Maurice mais une piste à surveiller…