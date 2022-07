INFO – OM : 🚦 Un buteur de Serie A dans les bagages du nouveau coach Igor Tudor !🚦

in

Selon nos infos, l’OM pourrait avancer très rapidement sur l’arrivée d’un attaquant de Serie A que connaît bien le futur coach des Marseillais, Igor Tudor.

L’OM n’a pas encore digéré la claque Sampaoli.

La démission surprise de l’entraîneur argentin est encore dans tous les esprits mais le club se projette déjà sur la suite des événements. Pablo Longoria finalise actuellement la venue du nouveau coach, Igor Tudor. Sauf retournement de situation, c’est lui qui dirigera la bande à Dimitri Payet la saison prochaine. Mais Igor Tudor pourrait ne pas arriver seul…

La question intéressante à se poser maintenant la #teamOM est de savoir si par hasard Tudor pourrait amener Giovanni #Simeone dans ses bagages. Qui vient de réaliser une superbe saison à Vérone et a vraiment passé un cap (finalement). Absolument prêt pour un top club à mon avis. — Thierry Cros (@tcros) July 2, 2022

Simeone chassé par l’OM

Selon nos infos, l’OM est sur la piste d’un attaquant que connaît parfaitement Igor Tudor, son ancien coach. Il s’agit de Giovanni Simeone, buteur du Hellas Verone. Courtisé par West Ham et Arsenal, mais également par la Juventus Turin, Simeone dispose d’une option d’achat à 10 millions d’euros. Une opportunité à saisir pour l’OM, qui souhaite un renfort offensif. L’international argentin de 26 ans pourrait clairement être un plus et endossé ce rôle de « grand attaquant » tant attendu par les fans marseillais.