INFO : Monaco et Nice se renseignent sur un indésirable du PSG

A la recherche de renforts pour son milieu de terrain, l’AS Monaco et l’OGC Nice ont tous les deux des vues sur Idrissa Gueye. Mais le Sénégalais du PSG est chaudement courtisé par Galatasaray.

Ça sent la fin pour Idrissa Gueye.

A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain sénégalais pourrait quitter le PSG. Même si le club a envisagé une prolongation de contrat, le joueur ne semble pas enclin à rallonger son bail. Plutôt que de partir libre dans un an, Gueye est donc appelé à quitter le club cet été. Et les prétendants sont là. A l’heure où nous rédigeons cet article, c’est Galatasaray qui tient la corde. Le club turc doit prochainement rencontrer les dirigeants parisiens pour discuter d’une offre.

🚨🚨 Huit joueurs du PSG ne devraient pas faire partie de la tournée au Japon : 🇦🇷 Mauro Icardi

🇫🇷 Layvin Kurzawa

🇩🇪 Julian Draxler

🇪🇸 Ander Herrera

🇳🇱 Georginio Wijnaldum

🇫🇷 Éric Junior Dina Ebimbe

🇸🇳 Idrissa Gueye

🇸🇳 Abdou Diallo (L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 12, 2022

Monaco et Nice ont pris des infos

Il n’y a pas que Galatasaray qui s’intéresse à Idrissa Gueye. En France, deux clubs ont récemment pris des infos sur le joueur pour connaître ses prétentions de salaire et le montant souhaité par le PSG. Selon nos infos, il s’agit de Monaco et de Nice. Les Aiglons ne devraient pas donner suite, les montants sont trop élevés pour les finances niçoises. Monaco reste positionné mais c’est clairement Galatarasay qui est en pole.

Veretout aussi courtisé ?

Outre Idrissa Gueye, Monaco et Nice courtiseraient également une autre piste commune : Jordan Veretout. Sur le départ du côté de l’AS Rome de José Mourinho, le Français est une priorité pour Pablo Longoria et l’OM. Monaco et Nice sont également de la partie mais encore une fois, devancés. Après avoir reçu le feu vert de la DNCG, l’OM devrait accélérer et finaliser le deal. On parle d’un transfert à plus de 10 millions d’euros pour Jordan Veretout, qui rêve de faire partie du groupe France pour la prochaine Coupe du Monde 2022.