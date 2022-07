INFO : Arsenal a une piste en tête si Saliba s’en va (OM)

Pas encore certain de conserver William Saliba, chaudement courtisé par l’OM, Arsenal a coché le nom d’un autre défenseur. Une piste à surveiller pour ce mercato estival.

L’OM ne lâche pas son pressing pour William Saliba. Pablo Longoria et Frank McCourt veulent tenter un coup pour conserver le défenseur français prêté la saison dernière par Arsenal et qui s’est totalement révélé sous les couleurs phocéennes. Les Gunners, qui ont dépensé 30 millions d’euros pour se l’offrir, en attendent le même prix, au moins. L’OM réfléchit à une offensive mais il est clair que Saliba est la priorité marseillaise en défense.

Arsenal pense à Lacroix

De son côté, Arsenal envisage toutes les options. Mikel Arteta souhaite s’appuyer sur William Saliba pour la saison à venir. Mais les dirigeants sont à l’écoute des propositions. Partant de ce principe, les Gunners envisagent la possibilité d’une vente du Français. Et pour le remplacer, un nom circule de plus en plus. Selon nos infos, il s’agit de Maxence Lacroix, le défenseur de Wolfsbourg. Chaudement suivi en Premier League, l’ancien sochalien serait également pisté par West Ham. A 21 ans, Maxence Lacroix sort d’une superbe saison en Bundesliga. Il a prolongé son contrat en septembre dernier jusqu’en juin 2025.