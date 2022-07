Hwang tout proche du FC Nantes, accord avec le joueur pour un transfert ! (INFO Médias Foot)

Sur la piste de Hwang Ui-Jo, le FC Nantes est en train de prendre une belle avance dans le dossier. D’après nos infos, l’attaquant coréen a donné son accord pour venir chez les Canaris.

Le FC Nantes est à quelques pas d’un joli transfert. Il concerne le Sud-Coréen des Girondins de Bordeaux, l’attaquant Hwang Ui-Jo. Comme nous l’avons indiqué le 20 juin dernier, en exclusivité, Antoine Kombouaré veut ce joueur en priorité pour son mercato estival. Et visiblement, les dirigeants nantais ont entendu le message de leur coach.

En coulisses, les choses avancent bien. Selon nos infos, Hwang Ui-Jo a donné son accord au FC Nantes. Si Bordeaux accepte l’offre des Canaris, le Coréen ira chez les Nantais. Et justement, la dernière proposition de Waldemar Kita semble s’approcher de ce que Gérard Lopez souhaite pour son attaquant. Si le montant n’a pas filtré précisément, le deal pourrait dépasser les 5 millions d’euros, plus des bonus. Un transfert qui pourrait faire beaucoup de bien aux Girondins de Bordeaux, en proie à de grandes difficultés financières et au bord du précipice.