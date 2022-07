Galatasaray prend des renseignements sur Tanguy Ndombele (Tottenham)

A la recherche d’un renfort de poids au milieu du terrain, Galatasaray surveille attentivement le profil de Tanguy Ndombele, qui pourrait quitter Tottenham lors de ce mercato d’été.

Galatasaray aimerait faire un coup cet été. Le club turc sort d’une saison catastrophe avec une très inhabituelle 13e place au classement (14 victoires pour 14 défaites en 38 rencontres) et ne veut surtout pas revivre ce cauchemar. Les dirigeants sont donc à pied d’œuvre pour tenter de trouver un patron pour le milieu de terrain. Ces derniers jours, la piste menant à Idrissa Gueye. Mais l’international sénégalais du PSG, placé sur la liste des transferts par Luis Campos, ne semble pas intéressé par le projet turc. La piste est au point mort.

Des renseignements pris sur Ndombele

Selon nos infos, un deuxième dossier vient de s’ouvrir pour Galatasaray. Récemment, le club turc a pris des renseignements sur Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain français sort d’un prêt à l’Olympique Lyonnais et a repris avec Tottenham. Dans une interview, l’international a d’ailleurs pris le temps de faire un petit bilan de son expérience chez les Gones : « Au cours de mon prêt à Lyon, ce qui a été le plus difficile à digérer ça a été l’élimination contre West Ham. Mais ça fait partie de la vie d’un footballeur, il faut savoir vite se relever (…) C’est compliqué, c’est mitigé. Quatre mois ça va très vite. Je ne regrette pas ce prêt, même si on a eu du mal ».

A présent, les dirigeants des Spurs sont à l’écoute des opportunités pour leur joueur qui ne sera pas retenu en cas de belle offre. Si la démarche de Galatasaray est active, il est fort possible qu’il s’agisse pour un prêt. Après avoir investi beaucoup d’argent sur Ndombele, Tottenham refuse de le lâcher à petit prix. Un montant supérieur à 50 millions d’euros que Galatasaray n’a pas.