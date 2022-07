Dîner à Londres, réunion secrète… L’OM toujours en course pour Saliba !

Alors que l’on pensait le dossier définitivement enterré par l’OM, William Saliba serait toujours une piste du mercato estival. Pablo Longoria vient même de rencontrer son agent à Londres.

L’OM n’a pas abandonné son rêve de l’été. Celui de voir William Saliba devenir définitivement Marseillais. Après une saison haute en couleur, qui lui a permis de s’ouvrir les portes de l’équipe de France à quelques mois d’une Coupe du Monde qu’il pourrait disputer, la toute première de sa jeune carrière, le défenseur de 21 ans aimerait poursuivre son ascension avec l’OM. Mais jusqu’à présent, William Saliba s’est toujours rangé derrière la position de son club, Arsenal, qui a dépensé 30 millions d’euros pour le faire venir à Londres. Le joueur formé à l’ASSE ne souhaite pas aller au clash. Il veut simplement jouer et être performant.

L’OM ne lâche pas le morceau pour Saliba

De son côté, l’OM fait des pieds et des mains pour tenter de le conserver. Mais les positions prises par Arsenal ont été suffisamment claires depuis deux mois. Fin mai, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, disait ceci sur RMC : « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous ». Il y a une semaine, au sortir d’un match amical contre Everton, Arteta remet le couvert : « Je suis vraiment content de voir comment il joue, comment il s’est adapté à l’équipe, la maturité dont il fait preuve à 21 ans. Il m’a semblé prêt aujourd’hui (…) Nous allons continuer à le développer, il a un énorme potentiel, c’est déjà un joueur de haut niveau et nous devons le rendre encore meilleur ». Pour autant, en coulisses, Pablo Longoria fait la source oreille aux positions d’Arsenal. Ce mercredi, le président de l’OM était à Londres. Avec… l’agent de William Saliba !

Longoria sort de table Après 14h de tractations avec l’agent de Saliba pic.twitter.com/65CUvF56ko — Fabrolszewski (@fabrodu13) July 26, 2022

Optimisme dans le dossier

Pablo Longoria et l’agent de William Saliba ont dîné ensemble à Londres pour évoquer la situation du Français. Signe que l’OM n’a pas abandonné l’idée de signer l’international tricolore. Toujours en course, les Marseillais savent toutefois qu’il sera difficile de convaincre Arsenal à moins d’une grosse offre. Mais si Pablo Longoria se déplace jusqu’à Londres à une semaine de la reprise du championnat, c’est que l’OM doit avoir les moyens. Frank McCourt doit avoir donné des consignes sur le budget restant pour la fin du mercato, sous réserve de boucler quelques ventes.

• Les dirigeants restent attentifs à la situation de William Saliba et se disent « étonnamment optimistes » selon L’Equipe.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Jh4C7e0xNq — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 27, 2022

Journaliste pour L’Équipe, Mathieu Grégoire indique pour sa part que l’OM se montre toujours « étonnamment optimiste » dans le dossier Saliba, une piste qui reste à l’étude du côté de l’écurie marseillaise. Il n’en fallait pas moins aux supporters pour reprendre espoir…

Le hashtag #Saliback refait surface avec vigueur sur Twitter…

Des départs en défense

La perspective d’un retour de William Saliba induit inévitablement des départs en défense. Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba ont signé. Si Saliba s’ajoute à la liste, Igor Tudor va finir par aligner une défense avec 5 centraux… Clairement, l’OM va voir partir des éléments de son effectif. Duje Caleta-Car est en première ligne mais les offres anglaises se font attendre. Récemment, Foot Mercato a annoncé le départ de Luan Peres pour la Turquie (Fenerbahçe) avant de se désavouer quelques heures plus tard, indiquant que le transfert avait finalement capoté.

Pour autant, d’après nos infos, Arsenal n’exclut pas le départ de William Saliba. En effet, les Gunners ont récemment pris des renseignements sur plusieurs profils de défenseurs centraux. Un garçon comme Maxence Lacroix est notamment suivi de près. Si une offre supérieure à 30 millions d’euros arrive, les Gunners l’étudieront, c’est une certitude. Mais est-ce que l’OM a 30 millions d’euros à investir sur un défenseur, après en avoir déjà acheté 4 cet été ?