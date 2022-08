Des clubs de Premier League se bousculent pour Bamba Dieng

Laissé de côté par Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng voit son avenir s’assombrir dans le sud de la France. En cas de départ, le jeune sénégalais trouvera son bonheur en Premier League où nombreux sont les clubs intéressés à sa venue.

Divorce entre Bamba Dieng et l’OM

Pablo Longoria : « Nous devons nous rappeler les valeurs du sport moderne »

Le dernier attaquant sénégalais à avoir brisé le plafond de verre de la Premier League se nommait Sadio Mané, récemment parti au Bayern Munich. Le prochain se sera-t-il Bamba Dieng ? On l’espère pour l’avant-centre de 22 ans qui sort d’une saison à huit buts et trois passes décisives avec l’OM. Les relations actuelles entre le champion d’Afrique la saison dernière et Igor Tudor sont plus que froides. La preuve puisque lors de la présaison, la jeune pépite marseillaise n’a pas eu une seule minute de temps de jeu à se mettre sous la dent sur les quatre derniers matchs. A noter que Pablo Longoria n’a pas rassuré son petit protégé en conférence de presse ce mercredi. « Dans le football, il n’y a pas de passé, c’est maintenant, le prochain match. Nous connaissons le joueur, nous savons qu’il a un réel talent, de la valeur. Mais nous devons nous rappeler les valeurs du sport moderne ». Sous contrat avec son club jusqu’en juin 2024, Bamba Dieng peut aspirer à un départ surtout après l’arrivée en attaque de Luis Suarez et sûrement très bientôt d’Alexis Sanchez… Ce ne sont pas les prétendants qui manquent à sa venue.

Six clubs de Premier League suivent le dossier

Oui, Bamba Dieng plaît de l’autre côté de la Manche. D’après les dernières informations révélées par 90min, ça se bouscule pour l’attaquant marseillais. Leeds, West Ham, Newcastle, Everton, Crystal Palace ou encore Wolverhampton se sont penchés sur le cas de Bamba Dieng. Un intérêt qui avait déjà fuité cet hiver lors du mercato quand le Sénégalais avait décliné les intérêts des Hammers et des Toffees. A ce temps-là, ce dernier avait encore du temps de jeu mais cette fois-ci avec Jorge Sampaoli où l’Argentin l’a fait jouer 33 matchs en 2021/2022 dont 17 comme titulaire. Depuis, la donne a complètement changé. En cas de départ en Premier League, Bamba Dieng ne serait pas complètement dépaysé puisqu’un bon nombre de ses coéquipiers jouent dans le championnat anglais : Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy (Chelsea), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace), Nampalys Mendy (Leicester).