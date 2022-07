David Beckham pousse très fort pour… Cristiano Ronaldo ! (INFO Média Foot)

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester Untied à tout prix. Et si le Portugais envisage une dernière aventure en Europe, en coulisses, un homme s’agite pour le convaincre de venir dès maintenant en Major League Soccer…

Ce n’est plus un secret pour personne : Cristiano Ronaldo veut partir. Absent de la reprise d’entraînement, le Portugais affiche clairement son désir de quitter Manchester United. Et même si Erik Ten Hag a récemment démenti la tendance – « Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre, il est dans nos plans – il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. Nous planifions avec Cristiano Ronaldo pour cette saison, c’est tout. Comment rendre Cristiano heureux ? Je ne sais pas, j’ai hâte de travailler avec lui. J’ai parlé avec Cristiano Ronaldo avant que cette question ne soit soulevée. J’ai eu une bonne conversation avec lui. Il ne m’a pas dit qu’il voulait partir… J’ai lu. Nous voulons réussir ensemble » – il ne fait aucun doute que CR7veut un transfert cet été.

Jorge Mendes essaye le PSG…

🔵 INFO LE PARISIEN | Cristiano Ronaldo a offert ses services au PSG mais Paris n’a pas de place pour le Portugais, pour l’instant ➡️ https://t.co/R9C03pwWqG pic.twitter.com/CSF8HiYtwY — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 12, 2022



Très proche du PSG, où il a déjà placé Vitinha et très prochainement Renato Sanches, Jorge Mendes aurait tenté le coup pour Cristiano Ronaldo. « Il cherche un point de chute et toque à plusieurs portes tel un démarcheur, écrit le journal le Parisien. Selon nos informations, Cristiano Ronaldo, désireux de quitter cet été Manchester United un an seulement après son retour en Angleterre, a été proposé ces derniers jours au PSG. C’est son agent, Jorge Mendes, qui s’est chargé de diffuser la nouvelle alors que le super imprésario connaît aussi bien Nasser Al-Khelaïfi, le président avec lequel il se dit ami, que Luis Campos, le conseiller sportif du club avec qui il traite plusieurs dossiers depuis le début du mercato. Pour l’instant, Paris a fermé la porte à cette hypothèse. Le club estime qu’il n’y a pas de place pour lui dans les conditions actuelles — en termes économiques et sportifs — et qu’il possède un profil plutôt bling-bling dont la fin a été décrétée par le président lui-même ».

Beckham tente sa chance !

On ne parle pas assez de cette saison de Cristiano Ronaldo avec des titres il aurait finit Ballon d’Or devant Messi pic.twitter.com/8kEe80kcgC — Ghxli🇲🇦🪄 (@GhxliRM_7) July 12, 2022



En Europe, deux autres pistes sont ouvertes. La première, la plus probable, mène à Chelsea. Mais pour l’heure, le dossier n’a pas plus avancé que ça. Idem pour le Bayern Munich, qui ne semble pas avoir les reins assez solides financièrement pour tenter un coup. Une alternative commence alors à se dégager, en coulisses. Et aux manettes, on retrouve un homme bien connu de la planète foot : David Beckham ! Selon nos infos, l’ancienne star du Real Madrid et du PSG s’active dans tous les sens pour convaincre Cristiano Ronaldo de venir dès cet été dans sa franchise de Miami. S’il est écrit que CR7 ira en Major League Soccer avant de raccrocher les crampons, cette aventure américaine n’est pas prévue pour tout de suite. Cristiano Ronaldo estime avoir encore deux ou trois saisons dans les jambes pour le football européen. A 37 ans, il est encore frais et son hygiène de vie exceptionnelle lui permettre d’être encore performant. Mais David Beckham tente sa chance, certain qu’il peut l’attirer dès maintenant à Miami. Jorge Mendes est à l’écoute et semble être favorable à cette option. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo acceptera de traverser l’Atlantique dès maintenant. Dans un contexte familial délicat – sa femme vient d’accoucher d’une petite fille, avec la tristesse de perdre un autre enfant, qui n’a pas survécu – le clan R7 priorise l’extrasportif. Ce paramètre sera décisif dans sa décision cet été.