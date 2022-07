Cristiano Ronaldo a reçu la plus grosse proposition de toute sa carrière ! Les chiffres sont totalement indécents…

Soucieux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo vient de faire l’objet d’une offre totalement délirante. Et bien évidemment, elle vient du Moyen-Orient…

Cristiano Ronaldo sur le marché des transferts, ça attire du monde ! Malgré ses 37 ans, le quintuple Ballon d’Or fait encore rêver à travers la planète. Et l’opportunité de le récupérer cet été est à portée de mains. En effet, CR7 ne souhaite pas poursuivre l’aventure à Manchester United. L’absence de qualification en Ligue des Champions l’incite à partir. Mais les portes ne sont pas nombreuses à s’ouvrir sur son chemin. Son imposant salaire, et son statut de star internationale, sont autant d’obstacles à contourner. Si son nom circule du côté de Chelsea, du Bayern Munich et plus récemment du PSG, Cristiano Ronaldo est surtout l’objet d’un forcing de la part de… David Beckham !

Beckham pousse fort pour Cristiano Ronaldo

Média Foot l’a révélé en exclusivité : David Beckham donne tout ce qu’il a pour convaincre Cristiano Ronaldo de signer à l’Inter Miami, sa franchise de Major League Soccer. Si les États-Unis font effectivement partie de son plan de carrière, le Portugais aimerait d’abord un dernier challenge en Europe avant d’aller aux US. David Beckham tente de le décider pour maintenant, bien aidé par son agent, Jorge Mendes, convaincu que son joueur peut devenir la plus grosse star du monde, comme jamais un joueur ne l’a été jusqu’en Amérique.

Le Moyen-Orient passe à l’attaque !

Mais une nouvelle piste vient de voir le jour… Elle provient du Moyen-Orient ! Si l’identité du club n’a pas filtré, il pourrait s’agit d’une écurie d’Arabie Saoudite. Et pour le coup, Cristiano Ronaldo ne s’attendait sûrement pas à une telle offre… Les chiffres de cette proposition sont totalement délirants. Jamais un joueur n’a fait l’objet d’une telle proposition. Il s’agit d’un petit contrat, de deux saisons (2022-2024). Montant total de la proposition : 300 millions d’euros ! 150 millions d’euros par année passée là-bas… Dans sa poche, Cristiano Ronaldo peut prendre 250 millions d’euros d’ici 2024. Du jamais vu pour un football.

Encore moins de 37 ans…

CR7 veut l’Europe

Cette proposition totalement lunaire a-t-elle des choses d’aboutir ? C’est peu probable. Cristiano Ronaldo est déterminé à relever un challenge en Europe pour aller chercher un dernier Ballon d’Or. Il veut égaler Lionel Messi, qui en a un de plus que lui. Avec la Coupe du Monde qui se profile, et un nouveau challenge en Europe comme Chelsea, il pourrait clairement se relancer sur le devant de la scène. De plus, le contexte familial est essentiel pour lui. Sa femme vient d’accoucher de leur dernier enfant et cet équilibre de vie pèse plus que n’importe quel salaire. Déménager au Moyen-Orient ou aux Etats-Unis dès maintenant, c’est peu probable. Très proche de sa famille au Portugal, comme de sa belle-famille également, CR7 ne fera pas n’importe quoi.