Coupe du Monde 2022 : Ces records qui pourraient être battus au Qatar !

Compétition incontournable du football, la Coupe du Monde regorge d’histoires et de records en tout genre. Voici ceux qui pourraient être égalés ou battus lors du prochain Mondial au Qatar, avec Deschamps, Messi, Mbappé et Cristiano Ronaldo dans la bataille…

Deschamps, l’homme des records

Après avoir remporté la Coupe du Monde 2018 en Russie, Didier Deschamps visera la passe de deux. Au Qatar, il viendra chercher une troisième étoile dont une seconde en tant que sélectionneur. Ce qui ferait de lui le premier à en remporter une en tant que joueur et deux sur le banc. Le seul à avoir réussi à soulever deux Coupes du Monde en tant que sélectionneur n’est autre que Vittorio Pozzo. Au cours d’une brillante période de quatre ans, Vittorio Pozzo a mené l’équipe nationale italienne à deux Coupes du Monde en 1934 et 1938 ainsi qu’à une médaille d’or olympique, s’imposant comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du football. L’extraordinaire équipe de 1938 a été le véritable point culminant de la vision footballistique de Pozzo.

Le club des 5 Coupes du Monde

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont entrer dans le club très fermé des joueurs ayant disputé cinq Coupes du Monde dans leur carrière. Seuls trois autres joueurs avaient réussi cet exploit auparavant. Antonio Carbajal, emblématique gardien mexicain qui a disputé cinq Coupes du monde au cours de sa carrière, il fut gardien surnommé El Cinco Copas. Rafael Marquez était l’un des joueurs les plus fiables de l’équipe mexicaine durant sa carrière où il avait passé sept ans avec Barcelone et participé à cinq éditions du sommet du football mondial entre 2002 et 2018. Lothar Matthaus est sans aucun doute l’un des plus grands footballeurs allemands de tous les temps. Il a disputé cinq Coupes du Monde entre 1982 et 1998. L’apogée est arrivée en 1990 où il mènera l’Allemagne au titre en tant que capitaine. Gianluigi Buffon a également été sélectionné pour cinq Coupes du Monde entre 1998 et 2014 mais il n’a pas joué lors de la première édition.

Messi à la chasse de Batistuta

Lionel Messi, qui dispute sans doute sa dernière Coupe du Monde aura les yeux rivés sur le record de buts de Gabriel Batistuta. La Coupe du monde 1994 est la première Coupe du monde de Batistuta où il aura tout de même marqué 4 buts dont un triplé. Lors de la Coupe du monde 1998, il a réussi son deuxième triplé en Coupe du monde et est devenu le premier joueur à marquer un triplé dans 2 Coupes du monde différentes. Il marquera cinq buts au total lors de cette édition. Il disputera sa troisième Coupe du monde en 2002 où il marquera un but contre le Nigéria. Lionel Messi est actuellement à six buts en Coupe du Monde, il lui en manque quatre pour égaler Batistuta et cinq pour le dépasser en tant que meilleur buteur argentin de l’histoire de la Coupe du Monde.

Meilleurs buteurs en sélection lors des compétitions internationales: 1. 🇵🇹 Cristiano Ronaldo (30 buts)

2. 🇧🇷 Ronaldo (29 buts)

3. 🇦🇷 Batistuta (27 buts)

4. 🇺🇸 Donovan (25 buts)

5. 🇺🇸 Dempsey (23 buts) Cristiano Ronaldo est le premier et le seul Européen de la liste. — Thomas Acien (@ChronicFoot) June 8, 2022

Ronaldo dans le rétro d’Eusebio

Avec sept buts au compteur en Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo est à deux buts du record national détenu par Eusebio. Il n’a disputé qu’une seule édition, en Angleterre 1966, au cours de laquelle il a marqué 9 buts en 6 matchs pour mener son équipe à une honorable troisième place. Au Qatar, il faudra trois buts à Cristiano Ronaldo pour battre ce record.

Lors de la Coupe du monde 1966, Eusébio joue avec le n°13 car les maillots du Portugal sont tirés au sort. Tombé initialement sur le n°11, son coéquipier Simões veut l’échanger contre son n°13 et lui promet que ce numéro portera bonheur. Eusébio finit meilleur buteur avec 9 buts. pic.twitter.com/lC0WYVrwTu — Un Truc De Foot (@untrucdefoot) June 15, 2022

Mané pour l’histoire du Sénégal

Sadio Mané aura l’occasion de devenir le meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la Coupe du Monde lors de l’édition 2022. Le record est détenu par Papa Bouba Diop qui avait inscrit trois buts en 2002. Son premier but lors de la Coupe du monde 2002 est survenu lors de cette victoire 1-0 contre la France. Il marquera ensuite un doublé contre l’Uruguay propulsant le Sénégal dans un élan jusqu’aux quarts de finale. Avec seulement un but à son actif, Sadio Mané devra marquer trois buts afin de battre ce record.

Just Fontaine en danger ?

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, auteurs de quatre buts chacun en Coupe du Monde, tenteront de se rapprocher du record national détenu par Just Fontaine et ses treize buts. C’est lors de la Coupe du monde de 1958, où la France a terminé à la troisième place, que Fontaine est devenu une légende. Pendant cette compétition, il a marqué 13 buts en seulement six matches. Un exploit qui n’a toujours pas été égalé. Just Fontaine est l’un des deux joueurs à n’avoir disputé qu’une seule Coupe du monde et marqué au moins 11 buts, avec le Hongrois Sándor Kocsis. Il détient le meilleur ratio de buts par match parmi les joueurs de cette liste avec 2,17. Son ratio de buts se classe au deuxième rang de l’histoire de la Coupe du monde, derrière les 2,20 de Kocsis (11 buts en 5 matchs). Même si cela semble compliqué pour Antoine Griezmann, Kylian Mbappé peut fortement envisager d’atteindre ce record à un moment de sa carrière s’il marque trois ou quatre buts au Qatar.