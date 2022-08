Boulaye Dia courtisé par ce club de Ligue 1 !

Un an après son départ du Stade de Reims pour filer à Villarreal en Liga, Boulaye Dia aurait de fortes chances de revenir en Ligue 1 dès cet été, d’après les informations de Foot Mercato. Effectivement, l’OGC Nice et Lucien Favre tentent de rapatrier l’attaquant de 25 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’OGC Nice n’en finit plus de surprendre sur le marché des transferts. Après avoir officialisé récemment Aaron Ramsey, les Aiglons vont bientôt valider Kasper Schmeichel depuis Leicester. Jamais deux sans trois puisque c’est bientôt la ligne d’attaque niçoise qui devrait voir une autre recrue débarquer. Déjà très bien fourni avec Amine Gouiri, Kasper Dolberg et Andy Delort, le front de l’attaque des sudistes s’apprêterait à accueillir un ancien pensionnaire du championnat de France en la personne de Boulaye Dia.

Un prêt avec option d’achat ?

🚨 OGC Nice want to sign Villarreal striker Boulaye Dia. The French club are expected to make a loan offer with an option to buy. (Source: @sebnonda) pic.twitter.com/IWLrZgudeE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 2, 2022

Il va falloir batailler pour arracher l’attaquant sénégalais aux mains du dernier demi-finaliste de la Ligue des champions. Arrivé contre 12 millions d’euros depuis le Stade de Reims où il avait performé en inscrivant 16 buts sur la saison précédente, Boulaye Dia était attendu au tournant avec le sous-marin jaune. Au final l’ancien rémois, sous contrat avec le club espagnol jusque juin 2026, n’aura pas confirmé toutes les attentes qui étaient placées sur lui. Il a été titularisé à 17 reprises sur les 35 matchs joués la saison dernière. L’avant-centre de 25 ans n’aura fait trembler le chemin des filets qu’à seulement cinq reprises dont cinq en Liga et une en Ligue des champions. La meilleure des solutions semble être un prêt avec option d’achat pour le champion d’Afrique avec le Sénégal. Ce dernier est en tout cas très apprécié au club et Unaï Emery a tenu à le reconnaître. « À chacun son fonctionnement. Il ressent l’angoisse devant quand il a des occasions. Il nous a manqué pour sa douceur devant les buts. Nous avons travaillé pour qu’il soit tranquille et aujourd’hui il l’a été. Dans le vestiaire, c’est quelqu’un qui est apprécié pour son implication à tout moment et son humilité » déclarait l’ancien coach du PSG la saison dernière.

Unaï Emery : « Dans le vestiaire, Boulaye est quelqu’un qui est apprécié pour son implication à tout moment et son humilité »

Tailler un effectif pour l’Europe

Il ne faut pas s’arrêter de recruter pour performer. Lucien Favre l’avait déjà souligné lors de son retour au club après le départ de Christophe Galtier. « On va tenter de faire du mieux possible jusqu’à la fin des transferts. On me l’avait dit bien avant que je vienne là. Mais les transferts, ça ne se fait pas comme ça. C’est très difficile, il y a de la concurrence ». Cette saison, les Aiglons auront le privilège de disputer les barrages de la prochaine Ligue Europa à la suite de leur 5e place obtenue en Ligue 1. Pour espérer aller le plus loin possible et titiller le PSG en championnat, Lucien Favre compte bien affiner son effectif. Outre Ramsay, Schmeichel et la piste Boulaye Dia, Nice a recruté Alexis Beka Beka en provenance du Lokomotiv Moscou et possède un accord avec l’espoir italien Mattia Viti. Affaire à suivre pour Boulaye Dia.