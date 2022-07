ASSE : Ces 3 joueurs sur le pont du mercato, prêts à plier bagage….

L’ASSE reprend sa saison 2022-2023 en Ligue 2 et avec cette reprise, ce sont plusieurs départs de joueurs qui sont attendus. Voici les noms de ceux qui vont quitter le Forez avant le 31 août.

Bouanga entre la France et l’Allemagne

Denis Bouanga est le joueur le plus courtisé de l’effectif stéphanois. Parce qu’il a été le plus en vue des deux dernières saisons mais aussi parce que son contrat prend fin dans un an. Les Verts vont donc le vendre et attendent pour cela une offre de 5 millions d’euros. En France, Lille, Rennes et Nice le veulent. Avec un avantage pour les Nordistes, qui ont déjà investi un peu moins de 15 millions d’euros pour Mohamed Bayo. Mais les clubs allemands sont encore là pour le Gabonais. Suivi depuis deux ou trois saisons, Bouanga pourrait clairement filer en Bundesliga si l’occasion se présente. Ou en Major League Soccer, qui lui fait les yeux doux. Mais les Etats-Unis ne semblent pas sa priorité.

Los Angeles FC avait fait de Jo Bamba sa priorité avec des intentions situées jusqu’à 10 M€ pour un transfert. Mais le Lillois n’ira pas en MLS. #LAFC a fait une offre à Denis Bouanga sur une durée de quatre ans. Ce dernier est également en contact avec le…LOSC. #Mercato pic.twitter.com/Z15fv4ljBE — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 28, 2022

Charles Abi prêté

Prêté la saison dernière, Charles Abi ne semble pas vraiment dans les petits papiers du nouveau coach Laurent Batlles. Les dirigeants ne le retiendront pas en cas d’offre. Et du côté du Portugal, le FC Arouca a des vues sur l’attaquant stéphanois de 22 ans. L’idée d’un nouveau prêt est à l’étude. Interrogé par Radio Scoop, l’intéressé a émis le souhait de rester, en laissant une porte ouverte malgré tout : « En cette période de mercato, dans ma tête mon objectif, c’est de rester à l’ASSE même si tout peut aller très vite dans le football ».

Clermont veut Neyou

Très prometteur au milieu du terrain, Yvan Neyou regarde loin de l’ASSE. Il ne souhaite pas vivre cette saison de purgatoire en Ligue 2. Courtisé par des écuries en Ligue 1, et particulièrement par Clermont, le Camerounais est proche de l’Auvergne. Des discussions autour d’un transfert à 1,5 million d’euros sont en cours. A 25 ans, il devrait relever un nouveau challenge dans les heures à venir.