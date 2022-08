Après Kasper Schmeichel, Leicester pense à deux profils (INFO Média Foot)

Après avoir laissé partir Kasper Schmeichel vers l’OGC Nice, Leicester songe à deux profils de gardien de but pour son mercato. Média Foot vous donne les noms.

Média Foot avait vu juste : l’OGC Nice cherchait un gardien avec une grande expérience. C’était une demande de Lucien Favre, le technicien suisse de retour sur la Cote d’Azur. Et à force patience, les Aiglons ont fini par trouver. Kasper Schmeichel va être le nouveau portier de l’OGC Nice. A 35 ans, c’est une légende de Premier League qui débarque en Ligue 1, un sacré renfort pour les Niçois. De son côté, Leicester perd un cadre de son vestiaire. Et pour lui succéder, les dirigeants songent à deux profils. Le premier n’est autre qu’Odysseas Vlachodimos, gardien du Benfica Lisbonne. A 28 ans, ce Grec né en Allemagne a encore deux ans de contrat au Portugal et pourrait quitter le Benfica en cas de belle offre.

⚔️🇨🇭 Yann Sommer élu meilleur joueur de la saison de Gladbach selon les supporters. Récompense mérité pour l’homme qui les a sauvé à de nombreuses reprises. ❗️Le départ à Nice qui semblait être fait, semble maintenant totalement avorté. pic.twitter.com/x9ApvXtpcj — Foot Suisse 🇨🇭 (@SuisseFoot) July 26, 2022

L’autre profil étudié, c’est une ancienne piste de l’OGC Nice : Yann Sommer ! Le gardien du Borussia M’Gladbach est très courtisé en ce mercato estival. Si ses dirigeants poussent fort pour le prolonger, Sommer étudie toutes les pistes. Et un challenge en Premier League pourrait clairement le séduire…