Abline (Rennes) sur les tablettes de Bâle et l’ASSE

Très en vue lors des quelques mois passés au Havre, Matthis Abline (Rennes, 19 ans) est aujourd’hui dans le viseur de plusieurs clubs dans la perspective d’un prêt.

A l’image de Jordan Tell, Matthis Abline (19 ans) incarne la nouvelle génération du Stade Rennais. Si le premier a choisi le Bayern Munich pour la suite de sa carrière, le second prend son temps et priorise le temps de jeu. A Rennes ? Ce n’est pas encore une certitude, même si Bruno Genesio compte sur lui pour l’avenir. La possibilité d’un nouveau prêt est dans les esprits. Et sur le marché européen, plusieurs clubs y songent…

Bale le veut, mais…

Selon nos infos, le FC Bâle, en Suisse, s’intéresse de près à Matthis Abline. Le championnat a bien progressé ces dernières années, comme le football suisse en général. Il permet à des joueurs de plus en plus nombreux d’émerger. Mais les finances de Bâle semblent un peu courtes pour pouvoir se lancer dans une telle opération…

La passe décisive du joueur grippé : Matthis Abline.



En France, l’intérêt de l’AS Saint-Etienne est réel. Malgré les démentis des dernières heures, Sainté regarde attentivement le dossier et n’exclut pas d’avancer d’ici le 31 août, en fonction des besoins du coach Laurent Batlles et des départs espérés (Denis Bouanga, Charles Abi).