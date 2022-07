Un jet privé décolle de Malaga, Renato Sanches en route vers le PSG !

Renato Sanches arrive au PSG ! Après de longues négociations, le Portugais devrait signer à Paris dans les prochaines heures. Un avion va décoller de Malaga, à quelques kilomètres du lieu du stage du LOSC.

Renato Sanches et le PSG, ça se précise ! Le milieu de terrain portugais est attendu dans les heures qui viennent à Paris. La fin d’une longue période de négo entre les dirigeants parisiens et ceux de Lille. Comme Média Foot l’a écrit en date du 22 juillet, Paris a proposé un prêt assorti d’une option d’achat. Mais le LOSC a refusé cette offre, préférant un transfert sec et un montant bien plus important que les 10 millions d’euros proposés par Paris. Depuis une semaine, chaque camp tente de trouver une solution. Et visiblement, c’est sur le point d’aboutir.

Un avion va décoller de Malaga

Actuellement en stage en Espagne, du côté de Marbella, Renato Sanches est attendu à Paris aujourd’hui. Heureux hasard, un jet privé va décoller de Malaga, aéroport situé à 60 kilomètres de Marbella. Le vol est programmé pour 18h40 ce vendredi, à destination du Bourget. Autant d’indices qui montrent bien que le dossier Renato Sanches est en train de se conclure. Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, Luis Campos fonce vers sa quatrième recrue estivale. Un nouveau joueur de l’écurie Jorge Mendes, après Vitinha.

Reste à connaître les modalités de l’opération. Est-ce que le LOSC a finalement accepté un prêt avec option d’achat ou est-ce un transfert sec ? Les médias brésiliens, notamment O Jogo, parlent d’un prêt. Renato Sanches pourrait donc prolonger son contrat avec le LOSC, lui qui dispose d’un bail jusqu’en juin 2023. Une prolongation qui permettrait à Lille de pouvoir se tourner vers l’opération souhaitée par le PSG. Paris qui semble vouloir limiter ses dépenses cet été. Pour Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, Luis Campos a convenu de prêt avec option d’achat. Cela permet au PSG de décaler les transferts d’un an. Pour pouvoir financer un plus gros transfert comme celui de Milan Skriniar (Inter Milan) ?

Un grand merci à FIMBU