RC Lens : Fofana restera… jusqu’en janvier ?

Selon nos infos, le dossier Fofana ne bouge pas du côté du RC Lens. Faute d’offre, l’Ivoirien pourrait rester cet été et voir son départ repousser en janvier prochain.

L’OM, l’OL, le PSG ou encore Newcastle. Tous sont à l’affût du dossier Seko Fofana. Après son extraordinaire saison avec le RC Lens, l’Ivoirien pourrait avoir l’embarras du choix pour son avenir. Le souci, c’est que pour le moment, Lens n’a reçu aucune offre à la hauteur de ses attentes. Pour Fofana, les Nordistes attendent 30 a 35 millions d’euros. En dessous, inutile de discuter.

Fofana pourrait rester

Face à cette situation ou des clubs sont placés mais aucun ne bouge, Seko Fofana pourrait se résoudre à rester au RC Lens. Mais d’après nos sources, un compromis pourrait être trouvé en interne. S’il accepte de rester, Seko Fofana pourrait avoir un bon de sortie pour janvier. C’est un scénario qui a été évoqué depuis plusieurs mois à Lens. Avec la Coupe du Monde, le marché des transferts sera différent cet hiver. Plus actif, plus dense. Et même si Seko Fofana n’ira pas au Mondial, la Côte d’Ivoire n’ayant pas réussi à se qualifier, il n’empêche que les clubs auront plus de temps pour travailler des dossiers avec une coupure longue d’un mois et demi.

Et qu’il y aura plus de transactions un peu partout en Europe. Lens pourrait alors profiter de ce marché d’hiver pour faire une opération encore plus juteuse. Notamment si Fofana continue sur sa lancée et qu’il poursuit sa fabuleuse ascension…