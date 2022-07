OM : Le gros coup de l’été est là, McCourt sort le chéquier !

Attendu par tous les supporters de l’OM, le gros transfert de l’été se dessine petit à petit. Il porte le nom d’Alexis Sanchez (Inter Milan), actuelle star de l’Inter Milan.

Jusqu’à présent, Pablo Longoria a bouclé des dossiers de joueurs libres (Chancel Mbemba) ou des transferts de joueurs prometteurs (Isaak Touré, Jonathan Clauss, Luis Suarez). Des renforts intéressants pour l’OM mais ce que les supporters attendent aussi, c’est un nom. Un joueur phare pour incarner l’ambition du club, de retour en Ligue des Champions. Un supplément d’âme, un profil d’expérience, une tête d’affiche.

Et il semble que l’OM ait trouvé son bonheur…

Discussion pour Alexis Sanchez

Ces dernières heures, l’OM se rapproche d’une star de l’Inter Milan : Alexis Sanchez. Sur le départ en Italie, l’attaquant de 33 ans passé par le Barça, Arsenal ou encore Manchester United souhaite se relancer. Le projet marseillais a tout pour lui plaire : des ambitions sportives, une ambiance de feu, un championnat qu’il ne connait pas où évoluent Messi, Neymar, Mbappé et un statut de star pour lui permettre de reprendre la lumière. Des discussions sont en cours entre l’OM et l’agent d’Alexis Sanchez. Et visiblement, ça avance dans le bon sens.

Via L’Équipe, Alexis Sanchez (33 ans) moins de temps de jeu mais une efficacité retrouvée !#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/opygUV7y4F — Fabien (@Beye13) July 28, 2022

Divorce avec l’Inter Milan

Pablo Longoria maintien le contact avec l’agent d’Alexis Sanchez. Et ce dernier doit trouver un accord avec l’Inter Milan pour pouvoir partir proprement. Si l’OM semble en capacité de payer son salaire et que Frank McCourt soit ok pour sortir son chéquier, il apparait important que l’Inter Milan fasse un geste en libérant son joueur pour éviter à l’OMde payer un transfert. Le divorce entre l’Inter Milan et Alexis Sanchez était officieux. Les deux parties doivent à présent l’officialiser.

🇨🇱 Je suis sceptique sur la potentielle signature d’Alexis Sanchez à l’OM. C’est un joueur qui a été fantastique mais dans le creux de la vague des années. Est-ce qu’il apporterait une plus value sportive ? Quid du salaire ? Et de sa valorisation, cf propos récents de Longoria ? pic.twitter.com/DUtQ3OCSDA — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) July 29, 2022

Alexis Sanchez, ça vaut quoi ?

A 33 ans, Alexis Sanchez reste un très gros poisson. Si le prime de sa carrière est derrière lui, il reste un attaquant de classe internationale. Pour autant, il est permis d’avoir quelques réserves. Sa dernière grosse saison remonte à 2016-2017, avec Arsenal. Le Chilien avait alors illuminé la Premier League avec 24 buts en 36 rencontres. Depuis, c’est beaucoup plus brouillon. A l’Inter Milan, ces derniers mois, il n’était plus titulaire. Si son expérience permettra d’encadrer la jeunesse marseillaise, son salaire et son rendement seront au centre des débats toute la saison. Dépenser 600 000 euros par mois pour une star qui ne performe pas, l’OM a déjà donné. La jurisprudence Strootman, dont le club a toutes les peines à se débarrasser 4 ans après son arrivée, devrait inciter Pablo Longoria à réfléchir à deux fois. Mais visiblement, l’OM y va une nouvelle fois droit au but…