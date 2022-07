OM : La liste des courses d’Igor Tudor est tombée, Pablo Longoria s’active !

Nouvel entraîneur de l’OM, Igor Tudor espère pouvoir compléter son effectif avec des joueurs de son choix. Et le technicien croate envisage clairement de piocher dans le réservoir de Serie A qu’il connait bien…

En remplaçant au pied levé Jorge Sampaoli, Igor Tudor a fait une entrée remarquée à l’OM. Peu connu du grand public, il va devoir se faire un nom rapidement dans le championnat de France pour convaincre et séduire le public. D’autant plus que celui de l’OM est exigeant… Pour cela, Igor Tudor espère pouvoir profiter du mercato pour recruter des joueurs de son choix. Et composer un effectif dans lequel il mettra sa patte. C’est précisément ce qu’est en train de faire Pablo Longoria. Tudor lui a transmis sa liste de course.

Avec un fort accent venu de Serie A…

Cap sur le Hellas Verone !

Ancien entraîneur du Hellas Verone, Igor Tudor espère pouvoir rapatrier quelques-uns de ses anciens soldats. En commençant par la défense centrale. Sa priorité, Média Foot vous l’a révélé, c’est Nicolo Casale. Espoir du football italien, il a pris une réelle dimension sous les ordres d’Igor Tudor. A 24 ans, il est sur le départ. Et si plusieurs grands de Serie A sont sur lui, comme la Lazio Rome et Naples, il n’est pas impossible que l’OM puisse venir mettre son grain de sel… En défense centrale, un garçon comme Duje Caleta-Car va partir. C’était le souhait initial de Pablo Longoria, c’est validé par Igor Tudor. Le Croate est sur la liste des transferts et partira, peu importe le prix. Nicolo Casale est en pole position pour lui succéder.

Simeone, le coup à faire

En attaque, pas de débat : Giovanni Simeone. Igor Tudor a construit son animation offensive autour de l’Argentin, les deux hommes s’adorent. Le Hellas Verone discute avec plusieurs clubs pour le transfert de son buteur, la Juventus Turin fait partie des écuries en question. Pour l’heure, aucune offre ferme pour plier le deal. L’OM n’arrive pas trop tard et pourrait clairement faire un joli coup en signant Giovanni Simeone. D’autant plus que son prix, 10 millions d’euros, est plus qu’abordable. Le fils de Diego Simeone est capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque et complèterait parfaitement le profil d’un Milik, par exemple.

🇦🇷#MercatOM : Giovanni Simeone, une recrue intéressante? Pour @FilholNicolas ce serait plutôt pour remplacer #Milik en terme de profil ! #OM pic.twitter.com/I1wvzm0rtz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 10, 2022

Du monde au milieu

Toujous au Hellas Verone, Calciomercato indique qu’Igor Tudor a deux chouchoux : Adrien Tameze et Ivan Ilic. Le premier connaît la Ligue 1 puisqu’il évoluait à Nice. Le second, Serbe, est un garçon très prometteur (21 ans). Des renforts pour un milieu de terrain qui en aura besoin. Mais la priorité de l’OM reste Jordan Veretout (AS Rome). Tudor le connaît bien et valide clairement ce dossier sur lequel Pablo Longoria a déjà bien avancé. Même si l’intéressé a jeté un froid sur son avenir récemment en indiquant : « Ce sera une grande saison, je reste ici », dans des propos relayés par le journaliste italien Alfredo Pedulla. Au regard de la froideur de sa relation avec José Mourinho, on voit mal comment il pourrait rester à Rome, malgré tout…