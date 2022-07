Mort de rire, Neymar se moque d’un jeune du PSG sur les réseaux sociaux

Actuellement en stage de préparation au Japon, la bande à Neymar semble passer un très bon moment au pays du soleil levant. En témoigne, cette vidéo publiée par le Brésilien sur les réseaux sociaux. Bonne ambiance dans le groupe du PSG !

Après sa victoire contre QRM en amical (2-0), le PSG enchaîne avec un deuxième succès. Face au double champion en titre, Kawasaki Frontale, Paris a fait le boulot en s’imposant 2-1. Lionel Messi a ouvert le score et Arnaud Kalimuendo, la petite surprise de Christophe Galtier, a doublé la mise. L’attaquant prêté à Lens la saison dernière est en effet en train de changer les plans parisiens. Placé sur la liste des transferts par Luis Campos, Kalimuendo séduit de plus en plus le staff parisien. Et en plus de plaire à Galtier, le jeune espoir parisien se fond dans le collectif et amuse la galerie…

Kalimuendo et les baguettes japonaises

Sur les réseaux sociaux, Neymar a en effet publié une vidéo qui montre qu’Arnaud Kalimuendo a parfaitement retrouvé ses coéquipiers. Au restaurant, l’attaquant parisien tente de se servir des baguettes, sous le regard hilare d’un Neymar mort de rire face aux difficultés de son coéquipier. Danilo Pereira a beau tenté un coup particulier, rien n’y fait. Arnaud Kalimuendo semble plus à l’aise avec ses pieds qu’avec des baguettes japonaises !

Quand Neymar filme Kalimuendo qui galère à manger avec les baguettes 🥢🇯🇵 « Allez Kali » 😭😭😭pic.twitter.com/it3hLqjwbf — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 21, 2022

Leeds et Newcastle sont là

Sur le terrain du mercato, Arnaud Kalimuendo est pourtant un sujet à ne pas prendre avec des pincettes. De nombreux clubs s’intéressent à lui. Comme révélé par Média Foot, Newcastle a transmis une offre de transfert. Et Leeds pourrait suivre. Paris attend au moins 20 millions d’euros pour son buteur.