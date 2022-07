Mercato : Ben Yedder pas du tout chaud pour quitter l’AS Monaco ?

Courtisé par deux clubs anglais, Wissam Ben Yedder ne semble pas tenté par l’idée d’un départ pour ce mercato. Notamment à quelques mois d’une Coupe du Monde qu’il ne veut surtout pas manquer…

Capitaine d’une AS Monaco dont il est clairement le patron, Wissam Ben Yedder se retrouve sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Comme c’est le cas chaque été, l’international français attire les convoitises. Et cette fois, c’est du côté de l’Angleterre que les intérêts sont les plus forts. Comme révélé par Média Foot sur son site internet, Wolverhampton et Manchester United ont coché son nom. Aucune offre transmise à Monaco, juste des prises de position en coulisses pour connaître les possibilités du dossier. Et du côté du joueur, il semble que la réponse soit assez claire…

Objectif Coupe du Monde

A Monaco, Wissam Ben Yedder a tout. La confiance de son coach, un statut et surtout une place dans le groupe France. A quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, WBY ne veut surtout pas perturber cet équilibre et risquer de manquer le Mondial. A 31 ans, ce sera son unique et dernière opportunité de vivre un tel événement. Didier Deschamps l’appelle régulièrement et semble lui apporter un profil important derrière Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Sauf surprise, Wissam Ben Yedder devrait être du voyage. En choisissant la voie d’un transfert cet été, le Monégasque prendrait un risque. Et cela ne semble pas dans ses plans.

Wissam Ben Yedder 🇨🇵

Le Roi de la principauté 🇲🇨pic.twitter.com/LsbUL8oToA — TitouSDR (@TitouSDR) February 14, 2021



Sous contrat jusqu’en juin 2024, Wissam Ben Yedder pourrait donc choisir la stabilité en restant sur le Rocher. Dans un an, une fois la Coupe du Monde et la saison monégasque passées, il sera encore temps de parler transfert. Après avoir connu l’Espagne sous les couleurs du FC Séville, l’heure anglaise pourrait être un joli challenge…