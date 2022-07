Insolite : Un ancien de l’OM se fait humilier publiquement en Argentine !

in

Ancien attaquant de l’OM, Dario Benedetto vient de vivre un cauchemar sous les couleurs de Bocar Juniors. Une histoire qui devrait faire sourire les supporters marseillais qui ne le regrettent pas vraiment au Vélodrome.

Après avoir tenté de faire carrière en Europe, et notamment à l’OM, Dario Benedetto est reparti en Argentine. Sa saison en prêt à Elche n’a pas fonctionné (15 matchs, 2 buts) alors Pipa a fait demi-tour pour retourner dans son antre de Boca Juniors. Mais ce come-back ne se passe pas vraiment comme il l’aurait souhaité… Preuve en est, après la rencontre de Copa Libertadores entre Boca et les Corinthians. Dario Benedetto a signé une prestation catastrophique.

Deux pénaltys et une carte d’abonné

Les Corinthians ont trollé Dario Benedetto en lui imprimant une carte d’abonnement en tant que socio du club accompagné d’un « Merci ». L’Argentin a loupé deux penalties cette nuit avec Boca Juniors : l’un pendant le match, l’autre pendant les tirs au but. 📸 @Corinthians pic.twitter.com/YGlARD0I42 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 6, 2022



Boca Juniors s’est fait sortir par les Corinthians en huitièmes de finale de Copa Libertadores. Et Dario Benedetto y est pour beaucoup. Après avoir raté un pénalty dans le temps réglementaire, l’Argentin a également raté sa tentative durant la séance de tirs au but. Après le match, les supporters des Corinthians n’ont pas manqué d’en faire leur nouveau héros. Les fans lui ont tout simplement fait une carte d’abonné avec la mention « Merci ». Une humiliation publique, dans les règles de l’art, pour l’ancien de l’OM…

⚽ ¡El penal que falló Darío Benedetto en la definición! Si convertía, Boca pasaba a los Cuartos de Final. pic.twitter.com/VTQqq3rgxn — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 6, 2022

Et pour ceux qui voudraient se remémorer au bon souvenir de Pipa Benedetto, le coup d’oeil sur la vidéo de son pénalty raté vaut le détour. S’il a heurté le poteau lors de sa première tentative en première mi-temps, c’est un véritable missile envoyé dans les tribunes pour le second. Celui qui fait le plus mal puisqu’il envoie les Corinthians en quart de finale…