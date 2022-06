INFO Média Foot : Skriniar veut venir au PSG, Mbappé s’implique dans le transfert !

Après avoir transmis une première offre de 50 millions d’euros à l’Inter Milan, le PSG pousse fort pour obtenir la signature de Milan Skriniar. Selon nos infos, le défenseur slovaque est fortement intéressé par le projet parisien et Kylian Mbappé fait ce qu’il faut pour le convaincre.

Une première offre de 50 millions d’euros a été transmise.

Le PSG a frappé fort, d’entrée, pour tenter de convaincre l’Inter Milan de lâcher son défenseur slovaque. Un talent à qui il ne reste plus qu’un an de contrat et qui se dirige donc vers un départ cet été. Paris veut profiter de l’occasion et souhaite ne pas se faire devancer, Milan Skriniar étant fortement apprécié du mercato… En réponse à la première offre du PSG, l’Inter Milan a souhaité négocier. Comme révélé par Média Foot, les dirigeants milanais réclament 60 millions d’euros pour pouvoir faire affaire. L’écart entre les deux clubs est assez faible et il y a donc de fortes chances que le deal aille à son terme. D’autant plus que du côté de Skriniar…

🚨Beppe Marotta et Piero Ausilio (Dirigeants de l’Inter) espèrent une relance du PSG pour Skriniar. Pour Skriniar, l’Inter voudrait encaisser 70 à 80M€, mais selon la Gazzetta Dello Sport à 60M€, l’accord pourrait d’être conclu.@Gazzetta_it via @FcInterNewsit — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) June 12, 2022

Skriniar est chaud pour venir au PSG !

A 27 ans, Milan Skriniar veut donner un nouveau tournant à sa carrière. Et il sent que l’opportunité de signer au PSG est une occasion en or d’y parvenir. Le joueur, comme son entourage, pousse ouvertement pour une arrivée à Paris. Un vrai plus dans ce dossier puisque convaincre l’Inter Milan n’est pas l’unique obstacle, encore faut-il que la cible veuille venir. Selon nos infos, c’est le cas. Milan Skriniar veut le PSG. Après les exigences financières qui ne semblent pas insurmontables pour le PSG, c’est donc une deuxième bonne nouvelle pour les dirigeants qataris, qui veulent renforcer le secteur défensif par un nouvel atout dans l’axe et une doublure pour le côté droit. Média Foot vous a déjà évoqué les noms de Jonathan Clauss (RC Lens) et Nordi Mukiele (Leipzig).

🗣💬 « Il est méchant dans le bon sens du terme. Tu ne va pas à la bagarre avec Skriniar » 🇮🇹 @SimoneRovera et @johanncrochet décrivent le profil de Skriniar, ciblé par le PSG. pic.twitter.com/aKCB7kXxLQ — After Foot RMC (@AfterRMC) June 9, 2022

Mbappé a appelé Skriniar !

Et pour donner encore plus de corps au dossier Skriniar, le PSG peut compter sur son homme fort : Kylian Mbappé. Quand il ne fait pas le spectacle sur le terrain, le Français fait le boulot en dehors. Selon nos infos, Mbappé s’impliquerait personnellement dans le dossier Skriniar. Convaincu de son talent, comme de ce qu’il peut apporter à la défense parisienne, le champion du monde 2018 aurait déjà échangé avec l’international slovaque pour le convaincre de venir. Une implication qui témoigne de l’importance prise par Kylian Mbappé dans le projet parisien. S’il a accepté de prolonger son contrat de trois saisons, ce n’est pas rien. Déterminé à gagner avec Paris, le Français met tout en œuvre pour que le projet prenne de l’ampleur.

La venue de Luis Campos au poste de « conseiller du président », pour ne pas dire directeur sportif, est une demande de Kylian Mbappé et ses proches. Le Portugais a participé activement à la prolongation du Parisien, il dispose d’une confiance aveugle des parents de Kylian. Pareil pour Antero Henrique, déjà présent en 2017 lors du transfert du joueur à hauteur de 180 millions d’euros. Lui aussi revient au club avec des missions précises (la vente des indésirables).