INFO Média Foot : Hountondji (Clermont) plaît à Brest

Le Stade Brestois a coché le nom du défenseur de Clermont, Cédric Hountondji, pour son mercato estival. Michel Der Zakarian aimerait pouvoir s’appuyer sur ce solide renfort pour l’opération maintien de la saison prochaine.

Surprenante équipe de l’exercice 2021-2022, le Stade Brestois continue de construire son projet en Ligue 1. Emmenés par Michel Der Zakarian, les Bretons bâtissent un groupe capable de se maintenir rapidement et de proposer du beau jeu. Mais le maintien reste la priorité des priorités. Et le coach Der Zakarian aimerait un renfort en défense pour solidifier ce secteur. Selon nos informations, il apprécie beaucoup le profil de Cédric Hountondji, qui évolue du côté de Clermont. A 28 ans, le Béninois de 1,94 m est un vrai colosse d’expérience. Sous contrat avec Clermont jusqu’en juin 2023, il est fort possible de le voir partir cet été. Et si son nom a circulé du côté de Naples récemment, il est plus probable qu’un destin en Ligue 1 se dessine pour Cédric Hountondji.