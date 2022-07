En coulisses, Neymar est métamorphosé… Le retour du roi est en marche au PSG ?

Après avoir essuyé un flot de critiques, et même avoir été poussé vers la sortie, Neymar semble se transformer depuis la reprise de la saison. Son comportement et ses attitudes témoignent d’un profond changement. Le PSG en salive d’avance.

Difficile de trouver un joueur du PSG plus critiqué que Neymar ces derniers mois. Il faut dire que le Brésilien a souvent déçu. Quand il n’a pas été blessé, ses performances en demi-teinte ont participé à la longue interrogation quant à la nécessité de sa présence dans l’effectif parisien. Pas étonnant de voir les dirigeants du PSG nouvellement nommés d’imaginer un départ cet été. Récemment, on a appris que Neymar avait été proposé à Manchester City. Pep Guardiola a repoussé l’idée. Mais la tentative parisienne montre bien que le malaise est profond entre le club et sa star auriverde.

Neymar a tout changé

Les sifflets du Parc des Princes à son encontre, plus les rumeurs autour de son départ, semblent avoir eu un effet sur Neymar. Le journal L’Equipe rapporte en effet que le Brésilien est métamorphosé depuis la reprise. En témoigne, des comportements inattendus à l’heure de la préparation estivale. Depuis le retour à l’entraînement, il fait systématiquement parti des premiers arrivés. Cela n’a jamais été le cas depuis son arrivée à Paris. Le discours de Luis Campos, orienté vers la discipline et la nécessité du travail à l’entraînement, semble avoir été entendu. En tout cas, « Ney » s’applique comme jamais pour prouver son implication et son envie de revenir à son meilleur niveau.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QUEM NÃO GOSTA DO NEYMAR É MALUCO! pic.twitter.com/E9qSoztAhP — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) July 20, 2022

Exemplaire, sur tous les terrains

Luis Campos et Christophe Galtier ont instauré une nouvelle organisation, avec des règles très précises. Neymar les suit à la lettre. L’Equipe raconte notamment le comporte du Brésilien au Japon : « Considéré, de manière excessive parfois, comme le symbole de l’indiscipline (notamment en raison de retards), Neymar fait preuve, depuis la nomination des nouveaux patrons sportifs, d’une grande exemplarité. Il était l’un des premiers joueurs à arriver au Camp des Loges dans les jours précédant le départ en tournée. Star en Asie et particulièrement au Japon, le Brésilien est très sollicité depuis son arrivée. Il devait ainsi participer à une émission de télé à 7h30 un matin : il est apparu au petit-déjeuner avant puis prêt à l’heure dite pour le show. Les temps changent ».

🚨🗣 « Mais pourquoi Ney ? » Incroyable, Christophe Galtier qui prend – une fois de plus – la défense de Neymar dans son itw accordée à L’ÉQUIPE ! 👇🇧🇷 pic.twitter.com/SIax5MLfm9 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 15, 2022

Une revanche à prendre…

Piqué au vif, Neymar prépare certainement sa revanche. Le retour tant attendu du « roi » du Parc est sans doute pour la saison 2022-2023. Après les sifflets et les rumeurs de départs, le Brésilien a des comptes à régler. S’il aurait pu choisir la provocation par le passé, c’est sur le terrain et par ses prestations qu’il semble vouloir répondre. L’unique chemin de sa rédemption à Paris passera par ses buts, ses gestes géniaux et sa capacité à faire gagner son équipe. Longtemps sur les épaules de Kylian Mbappé, ce PSG pourrait devenir celui d’un trio comme il ne l’a jamais été. Avec un Lionel Messi parfaitement préparé et adapté à son nouvel environnement, et un Neymar totalement transformé, la MMN pourrait absolument tout casser.