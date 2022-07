Cristiano Ronaldo / Bayern Munich, ça avance fort ! (INFO Média Foot)

Sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo tente de se trouver une porte de sortie. Si l’Atletico de Madrid semble tenter le coup, c’est bien le Bayern Munich qui a une longueur d’avance. Découvrez nos infos exclusives sur ce dossier chaud du mercato !

Manchester United multiplie les déclarations pour démentir le possible départ de Cristiano Ronaldo. Le nouvel entraîneur, Erik Ten Hag, vient une nouvelle fois d’affirmer que CR7 faisait partie de ses plans : « Il n’est pas à vendre. Je compte sur lui et j’ai hâte de travailler avec lui. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire de plus car la situation est toujours la même que la semaine dernière ». Malgré ces déclarations publiques, la vérité est toute autre. Cristiano Ronaldo veut partir et son agent, Jorge Mendes, s’active en coulisses pour parvenir à lui trouver une porte de sortie.

🚨 Erik ten Hag : « Cristiano Ronaldo n’est PAS À VENDRE. J’ai planifié la saison avec lui et j’ai hâte de travailler avec lui. » ❌ pic.twitter.com/dKpcI9XR9A — Actu Foot (@ActuFoot_) July 18, 2022

Le Bayern Munich avance fort !

Selon nos infos, un club vient de passer une étape importante dans les discussions. Il s’agit du Bayern Munich. Nos sources indiquent que les deux parties ont pratiquement trouvé un accord sur les conditions de sa venue. Il ne reste qu’un détail à régler : la durée du contrat. C’est pour l’heure le seul élément bloquant. Mais l’optimisme est de rigueur tant côté Bavarois que du côté du clan CR7. Son arrivée en Allemagne est à ce jour une possibilité plus que forte.

Beckham tente sa chance, mais…

Le Bayern Munich est en pole position. Après le Portugal, l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie, Cristiano Ronaldo pourrait donc partir à la conquête de l’Allemagne. Il ne manquerait alors que la France à son tableau de chasse… Mais en coulisses, un autre dossier se prépare. Comme écrit par Média Foot, David Beckham pousse fort pour la venue de CR7 en Major League Soccer. Le boss de l’Inter Miami a tenté de convaincre la star portugaise de venir dès cet été. Mais Cristiano Ronaldo veut encore sévir en Europe et gagner des trophées. A 37 ans, il a faim et veut encore garnir son armoire à coupes et Ballons d’Or.

L’Atletico, trop compliqué ?

🚨💣 BREAKING : L’opération Cristiano Ronaldo à l’Atlético de Madrid est EN MARCHE ! 🚂🚂 ➤ L’Atleti doit d’abord se séparer de 1 ou 2 attaquants. • 🇪🇸⛅️ @diarioas • pic.twitter.com/xepRE496zD — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) July 18, 2022



L’autre piste évoquée pour Cristiano Ronaldo est plus étonnante. Il s’agit de l’Atletico de Madrid. Les Colchoneros auraient entamé des discussions avec Jorge Mendes, agent qui entretient d’excellentes relations avec le club madrilène (il est l’agent de Joao Felix, l’autre star portugaise du moment). Mais le souci, c’est que pour pouvoir signer CR7, il faut faire le ménage. L’Atletico doit enregistrer deux départs majeurs en attaque pour pouvoir faire de la place. Avec Antoine Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha, Vitolo, Alvaro Morata ou encore Angel Correa, Diego Simeone a déjà six attaquants. Tant sportivement que financièrement, la venue de Cristiano Ronaldo ne sera possible qu’après deux départs.