Il quitte l’OM le coeur lourd et vide son sac, très ému…

La « belle histoire » aura duré un peu plus de trois ans entre le défenseur central espagnol et l’OM. Ces dernières heures, Alvaro Gonzalez a fait savoir que lui et les Phocéens avaient trouvé un accord pour la rupture de son contrat, allant à la base jusque juin 2024.

A 32 ans, Alvaro Gonzalez dit adieu à l’Olympique de Marseille et à ses fans qui lui auront tant donné. Écarté pour de multiples raisons depuis cet hiver, l’ancien de Villarreal est désormais sans club. Pablo Longoria et ses dirigeants s’étaient laissés jusqu’au 31 juillet pour trouver un nouveau club à l’ancien vice-capitaine marseillais, ayant joué 75 matchs avec la tunique de l’OM. Mais aucune offre n’a été reçue pour l’Espagnol parti se ressourcer sur ses terres depuis le mois de mars car il ne rentrait plus dans les plans de Jorge Sampaoli.

Alvaro très reconnaissant envers Marseille

C’est sur son compte Twitter qu’Alvaro Gonzalez a informé sa communauté et tous les fans marseillais de son départ. Beaucoup d’émotion et de sincérité de la part du natif de Potes, ayant participé à 11 matchs la saison dernière toutes compétitions confondues sous les ordres de tacticien argentin. « Aujourd’hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et une base de supporters qui m’ont permis d’apprécier le football et de vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J’ai quitté l’Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s’est avérée être l’une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, pour avoir été là contre vents et marées. Vous m’avez fait sentir comme l’un des vôtres. J’ai tout donné pour cet écusson et je le referais mille fois. Toujours Marseille ».

L’une des meilleures expériences de ma vie

Hoy me despido de la que ha sido mi casa todos estos años. Un club y una afición que me han hecho disfrutar del fútbol y vivir cada minuto con la pasión que se merece este deporte. pic.twitter.com/hJ63lz3cpN — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) August 1, 2022

Un rebond à Galatasaray ?

Libre de tout contrat, Alvaro Gonzalez a désormais le choix de discuter et de signer avec le club qu’il le souhaite. Après de grosses rumeurs cet hiver, Galatasaray semble être la piste la plus chaude. En janvier dernier, le club turc voulait s’attacher les services de l’Espagnol en prêt avec un option d’achat, mais en vain. Ce dernier n’avait pas été insensible à l’intérêt des Turcs compte tenu de sa situation très difficile à l’OM sur le plan sportif. La formation turque s’est déjà servie en Ligue 1 dernièrement en faisant venir Léo Dubois, ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais. Le FC Valence lui avait aussi fait les yeux doux durant le mercato hivernal. Des discussions avaient eu lieu entre les représentants d’Alvaro et le club espagnol mais rien n’avait été signé.