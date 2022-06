ASSE : Le mercato joueur par joueur pour savoir qui part et qui reste !

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE se prépare à vivre un été très agité. De nombreux départs sont à prévoir. Voici toutes les dernières informations à connaître pour ne rien rater du mercato stéphanois qui se prépare.

Paul Bernardoni

Prêté par Angers, Paul Bernardoni a réussi son passage chez les Verts. S’il n’a pas pu sauver l’ASSE, il ne manquera pas de trouver un club pour rebondir. Clermont est intéressé et semble déjà positionné. Aucun espoir de le voir rester dans le Forez.

Etienne Green

L’espoir des Verts, devenu numéro 2, pourrait retrouver des couleurs en Ligue 2. Malgré des convoitises en Angleterre, le Stéphanois devrait reprendre le flambeau de Bernardoni. Sauf si une grosse offre se présente (plus de 7 millions d’euros).

Eliaquim Mangala

Après six mois sous le maillot vert, Mangala n’a pas vraiment su se relancer à Sainté. De nombreuses erreurs à son actif. Pour autant, son agent lui aurait déjà trouvé une porte de sortie. Direction la Turquie et Ankaragücü pour le défenseur de 31 ans. Son 6e club en 6 saisons…

Harold Moukoudi

A 24 ans, Moukoudi présente un joli profil pour le mercato. L’OM aurait des vues sur lui pour remplacer l’incontournable William Saliba, qui retourne à Arsenal. Mais il ne semble pas une priorité pour les Marseillais.

Saïdou Sow

Un dossier qui devrait bouger rapidement. Saïdou Sow est sur les tablettes de clubs anglais. Et de Lille, en Ligue 1, qui vient de changer d’entraîneur. A 19 ans, il a un contrat jusqu’en juin 2025. Saint-Etienne peut bien le vendre.

Timothée Kolodziejczak

Chat noir des Verts avec des buts contre son camp en pagaille, Kolodziecjczak est en fin de contrat. Libre, il n’a pas encore de piste chaude. Il lui sera difficile de trouver un challenge ambitieux après une saison catastrophe…

Yvann Maçon

Longtemps blessé, Maçon revient aux affaires. Sauf offre, l’ASSE va le conserver. Il pourrait être une belle surprise de la saison à venir. Un talent qui ne demande qu’à éclore pour relancer sa belle carrière.

Miguel Trauco

Relégué en Ligue 2, Miguel Trauco a vécu un nouveau cauchemar avec le Pérou en échouant aux portes de la qualification pour le Mondial 2022… Sale saison pour le défenseur péruvien de 29 ans. Libre de tout contrat, il devrait rebondir en Europe.

🇵🇪 Le Pérou de Miguel Trauco ne disputera pas la Coupe du Monde 2022. Il a fallu attendre le bout de la séance des tirs aux buts (5-4) pour voir l’Australie 🇦🇺 l’emporter. Ils rejoignent la poule des Bleus. #ASSE pic.twitter.com/z75OLKFM2r — Sainté Inside (@SainteInside) June 13, 2022

Falaye Sacko

Gravement blessé, Falaye Sacko se remet gentiment. Prêté par Guimaraes, il ne restera pas à l’ASSE. Courtisé par des clubs français comme Montpellier, il n’aura pas de mal à rebondir. Dommage pour les Verts, son profil était vraiment intéressant.

Assane Diousse

En fin de contrat, Assane Diousse va quitter le club. Après avoir confié la gestion de ses intérêts à David Wantier, l’agent de Romain Hamouma, Diousse espère trouver un nouveau challenge en France lui qui a déjà connu l’Italie et la Turquie.

Lucas Gourna

Coup dur pour Lucas Gourna qui a déclaré forfait pour l’Euro U19 avec l’équipe de France. Attendu à la reprise, il devrait rester pour cette saison en Ligue 2. L’occasion de prendre de l’expérience et de grandir dans sa maison verte.

Yvan Neyou

Acheté une bouchée de pain à Braga (moins de 500 000 euros), Yvan Neyou est sur le départ. Et avec deux ans de contrat avec Sainté, le milieu de terrain peut permettre au club de faire une belle plus-value.

Adil Aouchiche

Surveillé par le Milan AC depuis un petit moment, Adil Aouchiche prend le temps de briller avec l’équipe de France U20 pour soigner sa cote. L’ASSE est à l’écoute des offres et ne s’opposera pas à un départ.

Sada Thioub

Comme Paul Bernardoni, Sada Thioub était prêté par Angers. Pas d’option d’achat et visiblement pas de volonté de poursuivre l’aventure. Thioub devrait rebondir la saison prochaine, de nouveau en prêt ? Brest est sur lui.

Zaydou Youssouf

Pas de départ prévu pour le milieu de terrain stéphanois qui devrait être de l’aventure en Ligue 2.

Ryad Boudebouz

A 32 ans, Ryad Boudebouz fait partie des 14 joueurs en fin de contrat. Courtisé en France par le FC Sochaux, lui qui est originaire de Colmar, il pourrait se laisser tenter par un challenge ambitieux en Ligue 2. A moins qu’une piste étrangère, comme la Turquie, ne le séduise davantage (financièrement) ?

Wahbi Khazri

Fin de contrat lui aussi. Il est l’un des Stéphanois les plus courtisés du moment. En France, l’OM, Lille et Nice pensent à lui. A priori, il choisira la France. Il aurait déjà refusé des ponts d’or à l’étranger et notamment Al-Nassr, en Arabie Saoudite.

Wahbi Khazri aurait refusé une offre de contrat de Al-Nasr ! Il voudrait rester en Europe et serait en contact avec Lille, Nice et Marseille. (@lequipe) pic.twitter.com/OKwGoxtGfF — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 15, 2022

Romain Hamouma

On le disait proche d’une prolongation… Mais rien ne vient. Logique, Romain Hamouma reçoit d’autres offres, notamment de clubs de Ligue 1. Lorient cherche à le convaincre depuis deux saisons, la troisième sera peut-être la bonne…

Denis Bouanga

L’unique espoir de l’ASSE est là… La plus grosse valeur marchande de l’effectif, sous contrat jusqu’en juin 2023. Un départ certain, mais où et à combien ? L’ASSE espère 5 millions d’euros. Rennes, Lille et Nice sont les plus chauds. Montpellier aussi.

MERCATO Le #FCNantes s’est renseigné sur Denis #Bouanga… mais dossier semble-t-il trop compliqué (financièrement) pour le club. Pas mal de concurrence aussi surtout. Intérêt confirmé par deux sources différentes. « Mais pas d’avancée concrète », souffle l’une d’elles. — David Phelippeau (@dphelippeau) June 16, 2022

Arnaud Nordin

C’est officiel depuis quelques jours, Arnaud Nordin portera les couleurs de Montpellier. Un énorme gâchis pour le joueur, formé à l’ASSE, qui part libre de tout contrat. Un talent qui pourrait exploser dans l’Hérault.

Enzo Crivelli

Enzo Crivelli est une piste que les dirigeants aimeraient poursuivre en vue de la saison de Ligue 2, mais les négociations avec Basaksehir s’annoncent compliquées. Un second prêt, plutôt qu’un transfert ? Pas sûr que les Turcs acceptent…