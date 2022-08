Alexis Sanchez à l’OM, ça brûle !

L’Olympique de Marseille et Pablo Longoria sont sur le point de s’attacher les services d’un attaquant de classe mondiale en la personne d’Alexis Sanchez. Le Chilien de 33 ans veut rejoindre l’OM, un accord serait déjà trouvé d’après la Gazzetta dello Sport.

Après une préparation estivale très inquiétante, qui s’est soldée par trois défaites dont la dernière ce dimanche contre le Milan AC (0-2) au Vélodrome, l’Olympique de Marseille pourrait vite se faire pardonner auprès de ses supporters en réalisant le gros coup Alexis Sanchez. Alors sous contrat avec l’Inter Milan jusque juin 2023, l’ancien attaquant d’Arsenal, de Manchester United et du FC Barcelone souhaite poser ses valises dans les Bouches-du-Rhône d’après la Gazzetta dello Sport et plusieurs médias chiliens. Le même média transalpin indique qu’un accord de principe a même été trouvé entre l’international chilien (146 sélections, 48 buts) et l’Olympique de Marseille concernant la durée du contrat et le salaire du joueur. L’attaquant interiste viendrait à Marseille pour deux saisons et gagnerait trois millions d’euros annuels.

Un salaire réduit de moitié

En venant porter les couleurs de l’Olympique de Marseille, la star chilienne dirait au revoir à la moitié du salaire qu’il perçoit actuellement avec l’Inter Milan. Derrière ce gros effort financier se cache une envie de retrouver une place de titulaire dans un club jouant actuellement la Ligue des champions. Avec les Nerazzurri, l’avant-centre de 33 ans se voit barré par la concurrence sur la ligne d’attaque occupée par Lautaro Martinez, Edin Dzeko et le retour récent de Romelu Lukaku. Le dernier dauphin de Série A et Alexis Sanchez se sont normalement entendus sur une indemnité de départ grimpant à cinq millions d’euros. Attention tout de même côté marseillais ! La Gazzetta dello Sport parle d’un dégraissage obligatoire dans le secteur offensif marseillais d’Igor Tudor avant d’enfin pouvoir accueillir Alexis Sanchez, auteur de 9 buts et 5 passes décisives la saison dernières toutes compétitions confondues. Bamba Dieng est l’un des attaquants attendus à s’en aller de l’OM, contre le souhait des supporters. Une paire Milik-Sanchez pourrait voir le jour et donner beaucoup d’espoir au peuple marseillais en Ligue des champions.