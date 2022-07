Zagadou se rapproche de l’Inter Milan (INFO Média Foot)

Courtisé par l’Inter Milan, Dan-Axel Zagadou se rapproche grandement de l’Italie. Selon nos infos, le dossier avance dans le bon sens et l’optimisme est de rigueur dans chaque camp.

Sur la piste de Bremer, le défenseur du Torino, l’Inter Milan a vu la Juventus Turin passer à l’action et faire la différence. Les dirigeants milanais, qui pensaient à Bremer pour compenser le départ de Milan Skriniar, ont donc revu leur copie. Comme Média Foot l’a publié le 20 juillet, le plan B de l’Inter s’appelle Dan-Axel Zagadou. Libre de tout contrat après la fin de son bail au Borussia Dortmund, le Français de 23 ans a vu l’Inter Milan dégainer une offre. Et selon nos infos, le dossier avance d’un cran. Dan-Axel Zagadou est désormais tout proche de s’engager à l’Inter Milan. Il reste encore des détails à régler mais les dirigeants milanais commencent sérieusement à y croire.

Manchester United are very interested in signing free agent centre-back Dan-Axel Zagadou (23). PSG want Zagadou to join Inter Milan so they sell them Milan Škriniar, but Inter need to ‘watch out for the competition’ from United. #MUFC [Média Foot via @Sport_Witness]

— mufcmpb (@mufcMPB) July 20, 2022