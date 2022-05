Vente OM : Le club phocéen bel et bien vendu !

in

L’Olympique de Marseille, récemment éliminé de la Ligue Europa Conference, pourrait très vite se remettre de cette désillusion avec de bonnes nouvelles. En effet, selon plusieurs sources, le club du sud de la France pourrait être racheté lors de l’été. Si vous n’avez rien suivi de cette affaire, qui dure depuis plus d’un an désormais, voici un article expliquant tout sur la vente de l’OM.

Les nombreuses rumeurs de vente du club phocéen

Tout d’abord, intéressons-nous aux dernières rumeurs ayant circulé depuis quelques mois maintenant. Ce sont des informations qui ont souvent été démenties, et elles ne se sont jamais confirmées, jusque-là.

Al-Walid ben Talal

En 2021, plusieurs annonces faites par des médias sportifs et journalistes, tels que Thibaud Vézirian, annonçaient une vente imminente du club marseillais, à un investisseur saoudien. Plusieurs chiffres étaient alors sortis :

Rachat à 480 millions €

McCourt négociait pour une vente à 600 millions €

Le racheteur était un multimilliardaire

Augmentation de capital de + de 100 %

Le racheteur n’était autre qu’Al-Walid ben Talal Al Saoud, prince et homme d’affaires, qui souhaitait racheter le club, notamment pour concurrencer le club de la capitale, détenu par les émirs qataris.

Démentis

Cependant, après plusieurs mois d’attente, et même un démenti du principal intéressé, Frank McCourt, actuel propriétaire du club, la vente ne s’est jamais produite.

Certains proches du prince saoudien auraient avancé qu’il n’était même pas intéressé par le football et qu’il s’agissait simplement de fake news. Un an plus tard, le club n’a toujours pas été vendu, ou en tout cas, officiellement.

De nouvelles informations confirment la vente du club phocéen

Depuis le début de saison, quelques rumeurs continuaient à courir sur une potentielle vente, mais, ces dernières semaines, plusieurs grosses informations de poids ont refait surface. Il faut les prendre avec d’énormes pincettes, quand on sait ce qui s’est passé en 2021, mais, cette fois, elles paraissent très crédibles.

Thibaud Vézirian

S’il y a un journaliste sportif à qui cette fameuse vente de l’OM est liée, c’est bien Thibaud Vézirian. Lui qui ne cesse depuis fin 2020, de nous promettre sa réalisation, sans jamais rien jusqu’aujourd’hui. Mais, la donne aurait changé selon lui. La vente de l’OM aurait déjà été bouclée dans les coulisses. McCourt aurait utilisé cette saison pour replacer Marseille en coupe d’Europe, afin de faciliter les négociations avec Al-Walid ben Talal.

Avec une deuxième place en championnat quasiment assurée et un bon parcours en Ligue Europa Conference, la vente aurait déjà été prévue pour cet été.

Autres sources crédibles

Le journaliste affirme aussi qu’il a reçu plusieurs confirmations de sources crédibles concernant ces informations. En effet, certains supporters, du groupe South Winners, lui auraient confirmé la tendance à une vente imminente, ainsi que des responsables à la mairie. Et, comme si cela ne suffisait pas, un très riche homme d’affaires recherchant à racheter un club de football, lui aurait assuré la vente déjà actée de l’OM.

Voilà, désormais, vous connaissez toutes les dernières informations concernant la probable vente de l’Olympique de Marseille. Tant que rien n’est officiel, il vaut mieux ne rien tenir pour acquis, mais la tendance à une vente du club n’aura jamais été aussi forte. Affaire à suivre !