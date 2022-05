Toutes les choses à savoir sur la coupe du monde au Qatar. Jour J -200

in

A 6 mois du début de la prochaine coupe du monde, qui aura lieu au Qatar, le monde du football commence, progressivement, à avoir beaucoup d’excitation à son sujet. Cette compétition, qui est la plus grande et la plus regardée, tous sports confondus, attire souvent près de trois milliards de téléspectateurs autour du globe. Si vous ne savez pas grand-chose sur la prochaine édition qui débutera mi-novembre, vous êtes au bon endroit. Voici les choses à savoir sur la coupe du monde au Qatar.

Désignation du pays organisateur de la coupe du monde

Avant de nous intéresser à la compétition en elle-même, regardons pourquoi et comment le prochain pays hôte a été désigné pour organiser la compétition internationale.

Propositions

Tout d’abord, il faut savoir que c’est la FIFA qui encadre le choix des pays hôtes. Les pays présentent des candidatures, avec des résultats donnés après les résultats de votes par tour de scrutin. Pour la coupe du monde en 2022, il y avait plusieurs propositions :

Le Qatar

Les États-Unis

Le Japon

La Corée du Sud

L’Australie

Il devait y avoir quatre autres candidatures européennes, mais pour l’édition de 2018, les seules candidatures étaient déjà toutes européennes. La FIFA, pour une question d’équité, a décidé de les écarter pour le vote de 2022.

Votes

Les votes ont eu lieu en 4 tours de scrutin différents, avec un nombre total de 22 votes. L’Australie a été le premier pays à être écarté, avec un seul vote, avant d’être suivi par le Japon avec 2 votes. Par la suite, c’est la Corée du Sud, avec 5 votes, qui fut éliminée, et enfin les États-Unis, qui n’auront pas réussi à tenir tête au Qatar, avec 8 votes contre 14 au dernier tour.

La préparation de la coupe du monde au Qatar

Désormais, nous allons voir comment la FIFA et le Qatar préparent l’organisation de la compétition dans le pays, et quels moyens sont employés.

Agenda

Pour commencer, le premier élément important et nouveau pour la coupe du monde, est sa période de déroulement. En effet, au vu des températures extrêmement élevées en été, la compétition aura lieu en Hiver, du 21 novembre, au 18 décembre 2022. C’était un choix raisonnable pour le bien-être et la santé des joueurs. Le 31 mars 2022, a eu lieu le tirage au sort des 32 nations qualifiées, avec huit groupes de quatre équipes.

Infrastructures

Pour ce qui est des villes et des stades, le Qatar a énormément investi pour préparer convenablement l’arrivée des nations, mais également celle des supporters. Ainsi, plus de cinq stades modernes ont été construits, avec quelques polémiques les concernant. La mauvaise qualité de vie des ouvriers, dont les morts s’élèveraient officiellement à 37, mais qui seraient en réalité beaucoup plus importants : environ 6 000 ouvriers étrangers morts depuis 2010. Des systèmes de climatisation auraient été installés dans plusieurs de ces stades, pour réguler la chaleur, tout de même présente, même en hiver. Au total, ce serait plusieurs milliards de dollars investis par le pays.

Voilà, désormais, vous connaissez toutes les choses à savoir sur la prochaine coupe du monde qui aura lieu au Qatar. On a hâte d’y être !